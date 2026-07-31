105 миллионов за пропавший фильм: Netflix в скандале с Николасом Кейджем

Представьте себе: вы ждете громкую премьеру с Николасом Кейджем, триллер о Второй мировой войне, а он просто… исчезает. Именно так произошло с новым проектом Netflix. Фильм исчез с серверов компании, и теперь стриминговый гигант получил иск в $105 миллионов.

Николас Кейдж. Фото из открытых источников

Продюсеры и инвесторы в шоке: деньги вложены, актеры снялись в сценах, а результата нет. Netflix объясняет все утечкой информации и проблемами с безопасностью. Но для многих это звучит как отговорка.

Фильм получил название "Фортитьюд". Его сюжет построен на реальной операции союзников времен Второй мировой войны. Это была грандиозная кампания обмана, которая должна была убедить нацистскую Германию, что высадка в Нормандии произойдет совсем не там, где на самом деле. Для этого создали фальшивую армию, использовали двойных агентов и даже придумали радиопереговоры. Это была одна из самых смелых и ярких военных уловок, и именно она стала основой для сюжета фильма.

Больше всего пострадал Николас Кейдж. Для него эта роль должна была стать громким возвращением. Вместо красной дорожки – заголовки о скандале и потере фильма.

Фанаты возмущены: как такое вообще возможно в 2026 году? Компания с миллиардными бюджетами не смогла защитить свой контент. Это не просто провал – это удар по доверию ко всей индустрии стриминга.

Юристы уже готовятся к долгому процессу. И главный вопрос звучит просто: виноват ли Netflix в халатности и действительно ли это была случайность?

Эта история напоминает: в мире, где кино существует только в цифровой форме, одна утечка может стоить сотни миллионов и уничтожить годы работы.

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