2,5 роки без рішення і різке прискорення: які зміни зазнало рішення Полтавського ГЗК

Верховний Суд призначив слухання у справі №917/65/23 щодо Полтавського гірничо-збагачувального комбінату на 13 квітня 2026 року — важливого активу Костянтина Жеваго, пишуть "Українські новини".

Фото: з відкритих джерел

Хоча справа перебуває в суді з початку 2024 року, жодного разу не було проведено її розгляд по суті. За цей час відбулося кілька процесуальних етапів, зокрема самовідводи, повторні передачі до об'єднаної палати з однаковими обґрунтуваннями та їх подальше повернення назад.

Таким чином, справа двічі пройшла однаковий процесуальний цикл без ухвалення рішення.

Лише двоє суддів із дев'яти висловили незгоду з таким повторним направленням, вказавши на відсутність підстав для таких дій. Насправді, протягом більше ніж двох років справа залишалася без вирішення, незважаючи на проходження всіх необхідних процедур.

Проте після відкриття процедури банкрутства Полтавського ГЗК, темп розгляду значно прискорився. Справу оперативно призначили до слухання.

Особливу увагу привертає склад суду, зокрема суддя Олена Кібенко, яка вже брала участь у кількох справах, пов'язаних із бізнес-імперією Жеваго. У цих справах вона або брала участь у процесуальних рішеннях, або висловлювала окремі думки.

Зокрема, у справі за позовом Фонду гарантування вкладів на суму майже 46 млрд грн, вона стала головуючою після кількох змін складу суду.

Контекст справи Полтавського ГЗК також пов'язаний з попередніми антикорупційними розслідуваннями. Згідно з даними НАБУ і САП, Костянтин Жеваго підозрюється у наданні $2,7 млн неправомірної вигоди колишньому голові Верховного Суду Всеволоду Князєву у справі, що стосувалася активів групи Ferrexpo.