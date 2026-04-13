2,5 года без решения и резкое ускорение: какие изменения претерпело решение Полтавского ГОКа

Верховный Суд назначил слушание по делу №917/65/23 по Полтавскому горно-обогатительному комбинату на 13 апреля 2026 года — важному активу Константина Жеваго, пишут "Украинские новости".

Хотя дело находится в суде с начала 2024 года, ни разу не было проведено его рассмотрение по существу. За это время состоялось несколько процессуальных этапов, в частности самоотводы, повторные передачи в объединенную палату с одинаковыми обоснованиями и их возвращение обратно.

Таким образом, дело дважды прошло одинаковый процессуальный цикл без принятия решения.

Только два судья из девяти выразили несогласие с таким повторным направлением, указав на отсутствие оснований для таких действий. На самом деле, в течение более двух лет дело оставалось без решения, несмотря на прохождение всех необходимых процедур.

Однако после открытия процедуры банкротства Полтавского ГОКа темп рассмотрения значительно ускорился. Дело оперативно назначили для слушания.

Особое внимание привлекает состав суда, в частности судья Елена Кибенко, уже участвовавшая в нескольких делах, связанных с бизнес-империей Жеваго. В этих делах она либо участвовала в процессуальных решениях, либо выражала отдельные мнения.

В частности, по делу по иску Фонда гарантирования вкладов на сумму почти 46 млрд грн, оно стало председательствующим после нескольких изменений состава суда.

Контекст дела Полтавского ГОКа также связан с предыдущими антикоррупционными расследованиями. Согласно данным НАБУ и САП, Константин Жеваго подозревается в предоставлении $2,7 млн неправомерной выгоды бывшему председателю Верховного Суда Всеволоду Князеву по делу, касающемуся активов группы Ferrexpo.