"Квартира за 10 млн і податки на OLX": Казанський розкритикував Гетманцева

Нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев знову опинився в центрі критики. Причина — поєднання його публічних заяв щодо малого бізнесу з наявністю у власності елітної квартири у Франції вартістю майже 10 мільйонів гривень.

На це звернув увагу блогер і журналіст Денис Казанський, опублікувавши допис на своїй сторінці у Facebook. За його словами, Гетманцев, володіючи нерухомістю за кордоном, дозволяє собі риторику, яка обурює малий бізнес в Україні

"Гетманцев має квартиру у Франції, де мешкає його родина. Водночас він постійно виступає з ініціативами, спрямованими проти малого бізнесу — то податки на продаж вживаних речей в інтернеті, то чергові наїзди на ФОПів. І все це виглядає як цинічне знущання з людей, які намагаються якось виживати у складні часи", — зазначив Казанський.

Журналіст також підкреслив, що така поведінка політика викликає справедливе роздратування у суспільстві, адже її логіку важко пояснити навіть з політичної точки зору.

"Чому влада тримає поруч із собою подібного персонажа — залишається загадкою", — додає він.

Інформація про французьку квартиру була раніше оприлюднена в розслідуванні "Слідства.Інфо", яке повідомляло про вартість нерухомості — 9,9 млн грн.

Своєю чергою, політолог Дмитро Чекалкін висловив сумніви щодо адекватності задекларованої вартості, наголосивши, що для французького ринку така ціна виглядає заниженою.

