Гетманцев снова цинично поиздевался над украинцами: разоблачен шокирующий факт

Нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев снова оказался в центре критики. Причина — сочетание его публичных заявлений по малому бизнесу с наличием элитной квартиры во Франции стоимостью почти 10 миллионов гривен.

Фото: из открытых источников

На это обратил внимание блоггер и журналист Денис Казанский, опубликовав сообщение на своей странице в Facebook. По его словам, Гетманцев, владея недвижимостью за границей, позволяет себе риторику, возмущающую малый бизнес в Украине.

"Гетманцев имеет квартиру во Франции, где проживает его семья. В то же время он постоянно выступает с инициативами, направленными против малого бизнеса — то налоги на продажу подержанных вещей в интернете, то очередные наезды на ФЛП. И все это выглядит как циничное издевательство над людьми, которые пытаются как-то выживать в сложные времена".

Журналист также подчеркнул, что такое поведение политика вызывает справедливое раздражение в обществе, ведь его логику трудно объяснить даже с политической точки зрения.

"Почему власть держит рядом с собой подобного персонажа – остается загадкой", – добавляет он.

Информация о французской квартире была ранее обнародована в расследовании "Следствия.Инфо", которое сообщало о стоимости недвижимости — 9,9 млн грн.

В свою очередь, политолог Дмитрий Чекалкин выразил сомнения в адекватности задекларированной стоимости, подчеркнув, что для французского рынка такая цена выглядит заниженной.

Как уже писали "Комментарии", недавнее заявление президента США Дональда Трампа о готовности поддержать возвращение всех оккупированных территорий Украине вызвало удивление среди политических экспертов и медиа. Свое видение этой риторики озвучил политтехнолог Тарас Загородний, отметив, что такая позиция является результатом растущей субъектности Украины на международной арене, а не внезапного изменения курса.