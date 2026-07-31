logo_ukra

BTC/USD

63875

ETH/USD

1886.63

USD/UAH

44.69

EUR/UAH

51.27

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Скандали Костянтин Круглов: інформація про моє «затримання на Кіпрі» і «запит США на екстрадицію» не відплвідає дійсності
commentss НОВИНИ Всі новини

Костянтин Круглов: інформація про моє «затримання на Кіпрі» і «запит США на екстрадицію» не відплвідає дійсності

Костянтин Круглов також заявив, що, за його словами, за кампанією чорного PR проти нього стоять конкретні особи, особи яких йому відомі

31 липня 2026, 13:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Бізнесмен спростував публікації у низці ЗМІ та Telegram-каналах про затримання його в Лімасолі, наявність нерухомості на Кіпрі, допомогу в обході санкцій, а також одночасні контакти з українськими та російськими політичними діячами.

Костянтин Круглов: інформація про моє «затримання на Кіпрі» і «запит США на екстрадицію» не відплвідає дійсності

Костянтин Круглов:. Фото: з відкритих джерел

Костянтин Круглов також зазначив, що за організацією чорної PR – кампанії проти нього стоять люди (є повне розуміння, хто вони), які хочуть не просто очорнити його вигаданими історіями, а й отримати ще певні дивіденди. 

"Я ніколи не створював і не контролював жодних "конвертаційних центрів" чи "обнальних" майданчиків у Дніпрі, Києві чи будь-якому іншому місті. я не передавав гроші працівникам податкових чи правоохоронних органів, не купував "політичне прикриття" і не давав хабарів за припинення перевірок чи кримінальних проваджень.

Так само недостовірні твердження про мою участь чи участь пов'язаних зі мною компаній в обході міжнародних санкцій. Я не організовував і не фінансував операції так званого російського тіньового флоту, не керував судами або транспортною інфраструктурою, що використовується для обходу санкцій, і не брав участі в незаконній торгівлі нафтою або нафтопродуктами на користь Росії, Ірану чи Венесуели. Все це вигадка.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини