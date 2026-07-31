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Константин Круглов: информация о моем «задержании на Кипре» и «запросе США на экстрадицию» не отражает действительности

Константин Круглов также заявил, что, по его словам, за кампанией черного PR против него стоят конкретные лица, личности которых ему известны

31 июля 2026, 13:05
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Клименко Елена

Бизнесмен опроверг публикации в ряде СМИ и Telegram-каналах о задержании его в Лимасоле, наличии недвижимости на Кипре, помощи в обходе санкций, а также одновременных контактах с украинскими и российскими политическими деятелями.

Константин Круглов: информация о моем «задержании на Кипре» и «запросе США на экстрадицию» не отражает действительности

Константин Круглов:. Фото: из открытых источников

Константин Круглов также отметил, что за организацией черной PR – кампании против него стоят люди (есть полное понимание, кто они), желающие не просто очернить его вымышленными историями, но и получить еще определенные дивиденды.

"Я никогда не создавал и не контролировал никаких "конвертационных центров" или "обнальных" площадок в Днепре, Киеве или любом другом городе. я не передавал деньги работникам налоговых или правоохранительных органов, не покупал "политическое прикрытие" и не давал взяток за прекращение проверок или уголовных производств.

Так же недостоверны утверждения о моем участии или участии связанных со мной компаний в обходе международных санкций. Я не организовывал и не финансировал операции так называемого российского теневого флота, не управлял судами или транспортной инфраструктурой, используемой для обхода санкций, и не участвовал в незаконной торговле нефтью или нефтепродуктами в пользу России, Ирана или Венесуэлы. Все это выдумка.



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