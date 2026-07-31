Константин Круглов: информация о моем «задержании на Кипре» и «запросе США на экстрадицию» не отражает действительности

Бизнесмен опроверг публикации в ряде СМИ и Telegram-каналах о задержании его в Лимасоле, наличии недвижимости на Кипре, помощи в обходе санкций, а также одновременных контактах с украинскими и российскими политическими деятелями.

Константин Круглов:. Фото: из открытых источников

Константин Круглов также отметил, что за организацией черной PR – кампании против него стоят люди (есть полное понимание, кто они), желающие не просто очернить его вымышленными историями, но и получить еще определенные дивиденды.

"Я никогда не создавал и не контролировал никаких "конвертационных центров" или "обнальных" площадок в Днепре, Киеве или любом другом городе. я не передавал деньги работникам налоговых или правоохранительных органов, не покупал "политическое прикрытие" и не давал взяток за прекращение проверок или уголовных производств.

Так же недостоверны утверждения о моем участии или участии связанных со мной компаний в обходе международных санкций. Я не организовывал и не финансировал операции так называемого российского теневого флота, не управлял судами или транспортной инфраструктурой, используемой для обхода санкций, и не участвовал в незаконной торговле нефтью или нефтепродуктами в пользу России, Ирана или Венесуэлы. Все это выдумка.