Бізнесмена Ігоря Коломойського доставили сьогодні на засідання суду, де він поспілкувався із журналістами та представниками громадськості, як було обіцяно раніше.

Коломойський зробив заяви про Єрмака та вибори в Україні

На питання, чи мають бути проведені вибори в Україні до закінчення війни, Коломойський відповів, що це катастрофа.

"Проводити вибори під час війни — це катастрофа. Президенту треба зібратись і далі відстоювати інтереси країни", — наголосив Коломойський.

Щодо відставки Єрмака бізнесмен зауважив, що він ставиться до цього зі змішаними почуттями.

"Зі змішаними почуттями, тому що йому немає гідної заміни. І президент залишився без рук.

Якщо у вас є помічник, неважливо, як до нього ставитися і як його називати. Але людина з тобою пройшла майже п’ять з половиною років, і він виконував великий фронт роботи, добре – погано, це не важливо, але йому довіряли і йому делегували, а потім раз і його в один день не стало". – зауважив Коломойський та зазначив, що він не дуже добре ставиться особисто до Єрмака.

"Я не люблю Єрмака більше, ніж ви всі разом взяти. В нас є розбіжності в поглядах", — наголосив він.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що судове засідання у справі бізнесмена Ігоря Коломойського декілька разів переносили.

"Знову скасували засідання у справі Коломойського. На цей раз з причини хвороби судді. Вчора перенесли засідання, бо зламалась машина конвою. Коломойський анонсував, що хоче розказати журналістам багато цікавої інформації. І ось, знову засідання переносять. Співпадіння?)))", – пише нардеп Гончаренко.

У понеділок бізнесмен Ігор Коломойський на суді мав зробити гучну заяву, яка б за його словами змінила країну, але олігарха не доставили до зали суду, бо зламалася машина для транспортування. Про це повідомила суддя в прямому ефірі ТСН.

"Також не було доставлено службою конвою обвинуваченого Коломойського в залу судового засідання. У телефонному режимі представник повідомив, що у зв'язку з тим, що у них був зламаний транспорт, вони не мали можливості доставити обвинуваченого Коломойського в залу судового засідання", – повідомила суддя.