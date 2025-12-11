Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Бізнесмена Ігоря Коломойського доставили сьогодні на засідання суду, де він поспілкувався із журналістами та представниками громадськості, як було обіцяно раніше.
Коломойський зробив заяви про Єрмака та вибори в Україні
На питання, чи мають бути проведені вибори в Україні до закінчення війни, Коломойський відповів, що це катастрофа.
"Проводити вибори під час війни — це катастрофа. Президенту треба зібратись і далі відстоювати інтереси країни", — наголосив Коломойський.
Щодо відставки Єрмака бізнесмен зауважив, що він ставиться до цього зі змішаними почуттями.
"Зі змішаними почуттями, тому що йому немає гідної заміни. І президент залишився без рук.
Якщо у вас є помічник, неважливо, як до нього ставитися і як його називати. Але людина з тобою пройшла майже п’ять з половиною років, і він виконував великий фронт роботи, добре – погано, це не важливо, але йому довіряли і йому делегували, а потім раз і його в один день не стало". – зауважив Коломойський та зазначив, що він не дуже добре ставиться особисто до Єрмака.
"Я не люблю Єрмака більше, ніж ви всі разом взяти. В нас є розбіжності в поглядах", — наголосив він.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що судове засідання у справі бізнесмена Ігоря Коломойського декілька разів переносили.
"Знову скасували засідання у справі Коломойського. На цей раз з причини хвороби судді. Вчора перенесли засідання, бо зламалась машина конвою. Коломойський анонсував, що хоче розказати журналістам багато цікавої інформації. І ось, знову засідання переносять. Співпадіння?)))", – пише нардеп Гончаренко.
У понеділок бізнесмен Ігор Коломойський на суді мав зробити гучну заяву, яка б за його словами змінила країну, але олігарха не доставили до зали суду, бо зламалася машина для транспортування. Про це повідомила суддя в прямому ефірі ТСН.
"Також не було доставлено службою конвою обвинуваченого Коломойського в залу судового засідання. У телефонному режимі представник повідомив, що у зв'язку з тим, що у них був зламаний транспорт, вони не мали можливості доставити обвинуваченого Коломойського в залу судового засідання", – повідомила суддя.