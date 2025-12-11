Бизнесмен Игорь Коломойский был доставлен сегодня на заседание суда, где он пообщался с журналистами и представителями общественности, как было обещано ранее.

Коломойский сделал заявления об Ермаке и выборах в Украине

На вопрос, должны ли быть проведены выборы в Украине до окончания войны, Коломойский ответил, что это катастрофа.

"Проводить выборы во время войны – это катастрофа. Президенту нужно собраться и дальше отстаивать интересы страны", — подчеркнул Коломойский.

Относительно отставки Ермака бизнесмен отметил, что он относится к этому со смешанными чувствами.

"Со смешанными чувствами, потому что ему нет достойной замены. И президент остался без рук.

Если у вас есть помощник, не важно, как к нему относиться и как его называть. Но человек с тобой прошел почти пять с половиной лет, и он выполнял большой фронт работы, хорошо – плохо, это не важно, но ему доверяли и ему делегировали, а потом раз и его в один день не стало", – заметил Коломойский и отметил, что он не очень хорошо относится лично к Ермаку.

"Я не люблю Ермака больше, чем вы все вместе взятые. У нас есть разногласия во взглядах", — подчеркнул он.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что судебное заседание по делу бизнесмена Игоря Коломойского несколько раз переносили.

"Снова отменили заседание по делу Коломойского. В этот раз по причине болезни судьи. Вчера перенесли заседание, потому что сломалась машина конвоя. Коломойский анонсировал, что хочет рассказать журналистам много интересной информации. И вот, снова заседание переносят. Совпадение?)))", – пишет нардеп Гончаренко.

В понедельник бизнесмен Игорь Коломойский на суде должен был сделать громкое заявление, которое по его словам изменило бы страну, но олигарха не доставили в зал суда, потому что сломалась машина для транспортировки. Об этом сообщила судья в прямом эфире ТСН.

"Также не был доставлен службой конвоя обвиняемого Коломойского в зал судебного заседания. В телефонном режиме представитель сообщил, что в связи с тем, что у них был сломан транспорт, они не имели возможности доставить обвиняемого Коломойского в зал судебного заседания", – сообщила судья.