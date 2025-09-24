Щодня о 9:00 у Києві тепер перекриватимуть Хрещатик для того, щоб водії та пішоходи зупинилися та вшанували пам’ять загиблих у війні проти Росії. Проте навіть декількох хвилин киянам шкода витратити на те, щоб згадати усіх тих, завдяки кому вони можуть вільно пересуватися у Києві та працювати.

Киянин назвав Хрещатик цвинтарем, а хвилину мовчання «обязаловкою»: військові вже відреагували

Так, власник сервісу з детейлінгу авто у Києві на ім’я Артур Пономарьов записав у своєму Інстаграм відео, де російською мовою висловив обурення такою ситуацією, назвавши це все "обязаловкою".

"Сьогодні вперше на Хрещатику о 9 годині перекрили дорогу, щоб ввести так би мовити хвилину мовчання. Тепер ця хвилина мовчання – це буде обязаловка, примусово. Що можу сказати, мало того, що Хрещатик перетворили на меморіальний комплекс, більше схожий на цвинтар, так ще і хочуть, щоб люди кожного ранку о 9 зупинялися і займалися цією показухою, як зазвичай прийнято на заході України, ну тепер і в Києві", – зазначає автор відео Артур.

Військовий Сил оборони України Станіслав Бунятов з позивним "Осман" відреагував на це відео, назвавши його автора проросійським чортом.

"Росіяни в окупації за проукраїнські шпалери на телефоні забивали ногами всю сім’ю у мене в селі, а цей чорт вільно записує подібні відео з сепаратичним підтекстом і не має жодних наслідків.

Ось так і живемо… хтось на фронті гине, а хтось в тилу чекає, доки загинуть усі і їх життя налагодиться.

І цей під*р веде в Києві бізнес по детейлінгу авто, не соромлячись у себе в інстаграмі транслювати лінію латентного проросійського під*раса", – пише військовий.

Пізніше Артур записав відео з вибаченнями, наголосивши, що він підтримує ЗСУ та Україну, а його просто не так зрозуміли.

