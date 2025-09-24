Каждый день в 9:00 в Киеве теперь будут перекрывать Крещатик для того, чтобы водители и пешеходы остановились и почтили память погибших в войне против России. Однако даже несколько минут киевлянам жалко потратить на то, чтобы вспомнить всех тех, благодаря кому они могут свободно передвигаться в Киеве и работать.

Киевлянин назвал Крещатик кладбищем, а минуту молчания «обязаловкой»: военные уже отреагировали

Так, владелец сервиса по детейлингу авто в Киеве по имени Артур Пономарев записал в своем Инстаграме видео, где на русском языке выразил возмущение такой ситуацией, назвав это все "обязаловкой".

"Сегодня впервые на Крещатике в 9 часов перекрыли дорогу, чтобы ввести так сказать минуту молчания. Теперь эта минута молчания – это будет обязаловка, принудительно. Что могу сказать, мало того, что Крещатик превратили в мемориальный комплекс, больше похожий на кладбище, так еще и хотят, чтобы люди каждое утро в 9 останавливались и занимались этой показухой, как обычно принято на западе Украины, ну теперь и в Киеве", – отмечает автор видео Артур.

Военный Сил обороны Украины Станислав Бунятов с позывным "Осман" отреагировал на это видео, назвав его автора пророссийским чертом.

"Россияне в оккупации за проукраинские обои на телефоне забивали ногами всю семью у меня в селе, а этот черт свободно записывает подобные видео с сепаратическим подтекстом и не имеет никаких последствий. Вот так и живем… кто-то на фронте гибнет, а кто-то в тылу ждет, пока все погибнут и их жизнь наладится. И этот пид*р ведет в Киеве бизнес по детейлингу авто, не стесняясь у себя в инстаграме транслировать линию латентного пророссийского пид*раса", – пишет военный.

Позже Артур записал видео с извинениями, подчеркнув, что он поддерживает ВСУ и Украину, а его просто не так поняли.

