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«Італія “вербує” Федорова», - головні медіа Італії вийшли із заголовками про початок роботи ексміністра оборони на іншу країну

«Ексміністр оборони тепер працює на Рим?»: провідні ЗМІ Італії розкрили деталі нового призначення Федорова

31 серпня 2026, 17:25
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Недилько Ксения

Італійські медіа опублікували матеріали із заголовками в яких сказано, що Італія "вербує" ексміністра України Михайла Федорова. Статті вийшли після заяви Федорова  про те що, він став радником міністра оборони Італії Гвідо Крозетто з оборонних питань.

«Італія “вербує” Федорова», - головні медіа Італії вийшли із заголовками про початок роботи ексміністра оборони на іншу країну

Михайло Федоров і Міністр оборони Італії

За матеріалами італійських ЗМІ, Федоров вирішив співпрацювати з Італією, надаючи їй свій досвід.

"Не випадково головними темами його зустрічі з міністром Гвідо Крозетто були дрони, протиповітряна оборона та так звані "безпілотні" системи — дистанційно керовані або автономні транспортні засоби чи пристрої", — пише головне італійське інформаційне агентство ANSA.

Інформагенція повідомляє, що Федоров, оголошуючи про свою нову посаду, уточнив, що "досвід України може стати основою для нової європейської моделі оборони".

«Італія “вербує” Федорова», - головні медіа Італії вийшли із заголовками про початок роботи ексміністра оборони на іншу країну - фото 2

"Ми повинні бути "здатними швидко тестувати та впроваджувати нові рішення, поєднуючи технології з надійними виробничими потужностями. Міністр Крозетто висловив своє задоволення: я радий, що Михайло Федоров погодився запропонувати мені свої послуги", – цитує міністра оборони Італії ANSA.

Федоров в свою чергу наголосив, що "Україна та наша команда "мають досвід, яким ми готові поділитися". 

"На цій посаді я допомагатиму Італії впроваджувати сучасні технології ведення війни, зміцнювати свій оборонний сектор та адаптуватися до нових глобальних викликів безпеці", – цитує Федорова національне інформаційне агентство Італії Adnkronos.

В свою чергу впливове британське видання Financial Times пише про те, що українські депутати, ветерани та лідери громадянського суспільства, зокрема багато хто з тих, хто підтримував Федорова після його звільнення, були обурені новинами про його поїздку за кордон.

«Італія “вербує” Федорова», - головні медіа Італії вийшли із заголовками про початок роботи ексміністра оборони на іншу країну - фото 2

"Багато хто поставив під сумнів його мотиви, коли він у п'ятницю після візиту до Риму оголосив, що працюватиме неоплачуваним радником міністра оборони Італії. Олексій Гончаренко, депутат від опозиції, який очолює парламентський слідчий комітет, написав, що роль Федорова в Італії може становити "загрозу витоку знань про наші передові військові технології", — написав Financial Times.

Як відомо, Закон України "Про державну таємницю" встановлює спеціальний порядок передачі секретної інформації іноземній державі або міжнародній організації – на підставі міжнародного договору або іншого передбаченого законом державного рішення. В приватному порядку такі дії є незаконними. 



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