«Италия вербует Федорова», - главные медиа Италии вышли с заголовками о начале работы эксминистра обороны на другую страну

Итальянские медиа опубликовали материалы с заголовками, в которых сказано, что Италия "вербует" эксминистра Украины Михаила Федорова. Статьи вышли после заявления Федорова о том, что он стал советником министра обороны Италии Гвидо Крозетто по оборонным вопросам.

Михаил Федоров и министр обороны Италии

По материалам итальянских СМИ, Федоров решил сотрудничать с Италией, придавая ей свой опыт.

"Не случайно главными темами его встречи с министром Гвидо Крозетто были дроны, противовоздушная оборона и так называемые "беспилотные" системы — дистанционно управляемые или автономные транспортные средства или устройства", — пишет главное итальянское информационное агентство ANSA .

Информагентство сообщает, что Федоров, объявляя о своей новой должности, уточнил, что "опыт Украины может стать основой для новой европейской модели обороны".

"Мы должны быть способны быстро тестировать и внедрять новые решения, сочетая технологии с надежными производственными мощностями. Министр Крозетто выразил свое удовлетворение: я рад, что Михаил Федоров согласился предложить свои услуги", – цитирует министра обороны Италии ANSA.

Федоров в свою очередь подчеркнул, что "Украина и наша команда "имеют опыт, которым мы готовы поделиться".

"В этой должности я буду помогать Италии внедрять современные технологии ведения войны, укреплять свой оборонный сектор и адаптироваться к новым глобальным вызовам безопасности", – цитирует Федорова национальное информационное агентство Италии Adnkronos. Adnkronos.

В свою очередь влиятельное британское издание Financial Times пишет о том, что украинские депутаты, ветераны и лидеры гражданского общества, в том числе многие из тех, кто поддерживал Федорова после его увольнения, были возмущены новостями о его поездке за границу.

"Многие подвергли сомнению его мотивы, когда он в пятницу после визита в Рим объявил, что будет работать неоплачиваемым советником министра обороны Италии. Алексей Гончаренко, депутат от оппозиции, возглавляющий парламентский следственный комитет, написал, что роль Федорова в Италии может составлять "угрозу утечки знаний о наших передовых военных технологиях", — написал Financial Times .

Как известно, Закон Украины "О государственной тайне" устанавливает специальный порядок передачи секретной информации иностранному государству или международной организации — на основании международного договора или иного предусмотренного законом государственного решения. В частном порядке такие действия незаконны.