У Буковелі на Івано-Франківщині поліцейські знайшли власника та продавця куртки з написом "sochi-2014". Ним виявився іноземець, який купив її у місцевому магазині.

Іноземець на Франківщині у куртці «Сочі-2014» отримав гроші за курточку: що відомо

Про це у коментарі Суспільному повідомила речниця патрульної поліції в області Христина Мриглід.

10 січня у соцмережах поширювали відео, на якому один з відпочивальників на гірськолижному курорті був одягнений у куртку "sochi-2014".

Патрульні знайшли туриста. Це — іноземець. Він розповів, що куртку придбав у місцевому магазині одного з торгових комплексів. Власником закладу, у якому продавали цей одяг, є чоловік 1969 року народження.

"Продавець пояснив, що в нього справді були ці куртки. Він їх зняв з реалізації й утилізує. З усіма учасниками провели профілактичні бесіди", — розповіла Христина Мриглід.

Іноземцю, який купив куртку з написом "sochi-2014", повернули за неї гроші.

