В Буковеле в Ивано-Франковской области полицейские нашли владельца и продавца куртки с надписью "sochi-2014". Им оказался иностранец, купивший ее в местном магазине.

Иностранец на Франковщине в куртке «Сочи-2014» получил деньги за курточку: что известно

Об этом в комментарии Суспильному сообщила представитель патрульной полиции в области Кристина Мриглид.

10 января в соцсетях распространяли видео, на котором один из отдыхающих на горнолыжном курорте был одет в куртку sochi-2014.

Патрульные обнаружили туриста. Это иностранец. Он сообщил, что куртку приобрел в местном магазине одного из торговых комплексов. Владельцем заведения, в котором продавали эту одежду, оказался мужчина 1969 года рождения.

"Продавец объяснил, что у него действительно были эти куртки. Он их снял с реализации и утилизирует. Со всеми участниками провели профилактические беседы", — рассказала Кристина Мриглид.

Иностранцу, купившему куртку с надписью "sochi-2014", вернули за нее деньги.

