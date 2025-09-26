logo_ukra

BTC/USD

109105

ETH/USD

3948.03

USD/UAH

41.48

EUR/UAH

48.41

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Скандали “Іноземці по суті здійснили переворот”: у Раді різко розкритикували рішення в “Укренерго”
commentss НОВИНИ Всі новини

“Іноземці по суті здійснили переворот”: у Раді різко розкритикували рішення в “Укренерго”

Звільнення керівника НЕК “Укренерго” під час війни шкодить енергетичній безпеці України: Кучеренко

26 вересня 2025, 18:58
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Народний депутат України Олексій Кучеренко повідомив, що члени наглядової ради НЕК “Укренерго” звільнили керівника. За словами народного депутата, під час війни це шкодить енергетичній безпеці України.

“Іноземці по суті здійснили переворот”: у Раді різко розкритикували рішення в “Укренерго”

ВРУ. Фото з відкритих джерел

“А тим часом іноземці в наглядовій раді стратегічної енергокомпанії країни НЕК “Укренерго” по суті здійснили переворот, звільнили керівника, якого вони ж призначили пару місяців тому, і зробили всіх членів правління “виконуючими обовʼязки”, — зазначив Кучеренко.

Нардеп назвав це рішення безглуздим та небезпечним під час війни, підкреслив, що це відбувається саме в той момент, коли ворог активно атакує обʼєкти української енергетичної системи.

“На кого ж працюють іноземні члени наглядових рад — на Україну чи зовсім навпаки?! В мене немає сумніву в нікчемності та непотрібності наглядових рад стратегічних компаній під час війни — це має бути пряма відповідальність українського уряду!”, — наголосив народний депутат. 

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко зазначив, що наглядова рада звільнила з посади голови правління оператора системи передачі НЕК “Укренерго” Віталія Зайченка.

“Але це ті ж члени наглядової ради взагалі не звертали уваги на корупцію в НЕК “Укренерго”, на суперзарплати експертів в 20 000 дол. на місяць, на збільшення премії в 50 разів керівництву компанії. Мені здається що наглядова рада пішла в “разнос” і потрібно вже наводити там порядок”, — прокоментував ситуацію Попенко.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про великі зарплати членів наглядових рад.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.facebook.com/kucherenko2021/posts/pfbid06FEzNLVLMiweBhSEsCJbJ2QUAn3NXSN7J3u44TWY4j4duzxze2EfASAPx2FX2Uiwl
Теги:

Новини

Всі новини