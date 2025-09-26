“Іноземці по суті здійснили переворот”: у Раді різко розкритикували рішення в “Укренерго”

Народний депутат України Олексій Кучеренко повідомив, що члени наглядової ради НЕК “Укренерго” звільнили керівника. За словами народного депутата, під час війни це шкодить енергетичній безпеці України.

ВРУ. Фото з відкритих джерел

“А тим часом іноземці в наглядовій раді стратегічної енергокомпанії країни НЕК “Укренерго” по суті здійснили переворот, звільнили керівника, якого вони ж призначили пару місяців тому, і зробили всіх членів правління “виконуючими обовʼязки”, — зазначив Кучеренко.

Нардеп назвав це рішення безглуздим та небезпечним під час війни, підкреслив, що це відбувається саме в той момент, коли ворог активно атакує обʼєкти української енергетичної системи.

“На кого ж працюють іноземні члени наглядових рад — на Україну чи зовсім навпаки?! В мене немає сумніву в нікчемності та непотрібності наглядових рад стратегічних компаній під час війни — це має бути пряма відповідальність українського уряду!”, — наголосив народний депутат.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко зазначив, що наглядова рада звільнила з посади голови правління оператора системи передачі НЕК “Укренерго” Віталія Зайченка.

“Але це ті ж члени наглядової ради взагалі не звертали уваги на корупцію в НЕК “Укренерго”, на суперзарплати експертів в 20 000 дол. на місяць, на збільшення премії в 50 разів керівництву компанії. Мені здається що наглядова рада пішла в “разнос” і потрібно вже наводити там порядок”, — прокоментував ситуацію Попенко.

