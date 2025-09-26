"Иностранцы по сути совершили переворот": в Раде резко раскритиковали решение в "Укрэнерго"

Народный депутат Украины Алексей Кучеренко сообщил, что члены наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" уволили руководителя. По словам народного депутата, во время войны это вредит энергетической безопасности Украины.

“А между тем иностранцы в наблюдательном совете стратегической энергокомпании страны НЭК “Укрэнерго” по сути совершили переворот, уволили руководителя, которого они же назначили пару месяцев назад, и сделали всех членов правления “исполняющими обязанности”, — отметил Кучеренко.

Нардеп назвал это решение дурацким и опасным во время войны, подчеркнул, что это происходит именно в момент, когда враг активно атакует объекты украинской энергетической системы.

"На кого же работают иностранные члены наблюдательных советов — на Украину или совсем наоборот? У меня нет сомнения в ничтожности и ненужности наблюдательных советов стратегических компаний во время войны — это должна быть прямая ответственность украинского правительства!", — подчеркнул народный депутат.

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко отметил, что наблюдательный совет уволил с должности председателя правления оператора системы передачи НЭК "Укрэнерго" Виталия Зайченко.

"Но это те же члены наблюдательного совета вообще не обращали внимания на коррупцию в НЭК "Укрэнерго", на суперзарплаты экспертов в 20 000 долл. в месяц, на увеличение премии в 50 раз руководству компании. Мне кажется, что наблюдательный совет пошел в "разнос" и нужно уже наводить там порядок", — прокомментировал ситуацию Попенко.

