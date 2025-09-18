Ілон Маск відповів на жорстку критику Папи Римського: що стало причиною словесної війни

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Між підприємцем Ілоном Маском та Папою Римським Левом XIV розгорнулася публічна дискусія про багатство, нерівність та справедливість. Приводом стала новина про можливість того, що Маск стане першим у світі трильйонером.
Ілон Маск критикує Папу Римського. Фото з відкритих джерел
Найбагатша людина світу може отримати пакет акцій Tesla вартістю понад 1 трильйон доларів. Йдеться про угоду, яка дозволить Маску придбати 423,7 млн акцій протягом наступного десятиліття. Умовою для цього є зростання капіталізації Tesla до 8,5 трильйона доларів, що у вісім разів перевищує поточну оцінку компанії. Цю новину прокоментував Папа Римський.
В інтерв’ю для The Crux Папа Римський висловив занепокоєння зростанням розриву між доходами звичайних працівників і топменеджерів.
Папа Римський окремо вказав на можливість Маска стати першою людиною зі статками у трильйон доларів.
Маск не залишив осторонь слова Папи Римського та відповів у соцмережі X цитатою з Євангелія від Матвія.
Це було розцінено як натяк, що Ватикан має зосередитися на власних проблемах, зокрема на управлінні церковними фінансами. Інвестор Кайл Басс, допис якого поширив Маск, вказав, що католицька церква нібито володіє активами на суму близько 2 трильйонів доларів, включно з інвестиційним фондом на понад 100 млрд доларів та податковими пільгами.
Хоча точна сума капіталу Католицької церкви невідома, оцінки варіюються від 10 млрд до сотень мільярдів доларів, адже більша частина майна належить місцевим єпархіям, орденам і парафіям, а не напряму Ватикану.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Маск розповів про свій план контролю знань людства.
Також "Коментарі" писали, що Папа Римський раптово змінив свою думку про війну в Україні.