Ілон Маск відповів на жорстку критику Папи Римського: що стало причиною словесної війни

Між підприємцем Ілоном Маском та Папою Римським Левом XIV розгорнулася публічна дискусія про багатство, нерівність та справедливість. Приводом стала новина про можливість того, що Маск стане першим у світі трильйонером.

Ілон Маск критикує Папу Римського. Фото з відкритих джерел

Найбагатша людина світу може отримати пакет акцій Tesla вартістю понад 1 трильйон доларів. Йдеться про угоду, яка дозволить Маску придбати 423,7 млн акцій протягом наступного десятиліття. Умовою для цього є зростання капіталізації Tesla до 8,5 трильйона доларів, що у вісім разів перевищує поточну оцінку компанії. Цю новину прокоментував Папа Римський.

В інтерв’ю для The Crux Папа Римський висловив занепокоєння зростанням розриву між доходами звичайних працівників і топменеджерів.

"Ми живемо в часи, коли поляризація здається одним із головних слів дня, але вона нікому не допомагає. Одна з тих, що дуже суттєво зростає, — це розрив між рівнем доходів робітничого класу та грошима, які отримують найбагатші. Генеральні директори, які 60 років тому могли заробляти в чотири-шість разів більше, ніж отримують працівники, тепер ця цифра у 600 разів більше", — сказав Лев XIV.

Папа Римський окремо вказав на можливість Маска стати першою людиною зі статками у трильйон доларів.

"Новина, що Ілон Маск стане першим трильйонером у світі… Що це означає і про що це? Якщо це єдине, що ще має цінність, то у нас великі проблеми", — додав понтифік.

Маск не залишив осторонь слова Папи Римського та відповів у соцмережі X цитатою з Євангелія від Матвія.

"Чому ти бачиш скалку в оці ближнього свого, а колоди у власному оці не помічаєш?", — запитав Маск.

Це було розцінено як натяк, що Ватикан має зосередитися на власних проблемах, зокрема на управлінні церковними фінансами. Інвестор Кайл Басс, допис якого поширив Маск, вказав, що католицька церква нібито володіє активами на суму близько 2 трильйонів доларів, включно з інвестиційним фондом на понад 100 млрд доларів та податковими пільгами.

Хоча точна сума капіталу Католицької церкви невідома, оцінки варіюються від 10 млрд до сотень мільярдів доларів, адже більша частина майна належить місцевим єпархіям, орденам і парафіям, а не напряму Ватикану.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Маск розповів про свій план контролю знань людства.

Також "Коментарі" писали, що Папа Римський раптово змінив свою думку про війну в Україні.