Илон Маск ответил на жесткую критику Папы Римского: что стало причиной словесной войны

Между предпринимателем Илоном Маском и Папой Римским Львом XIV развернулась публичная дискуссия о богатстве, неравенстве и справедливости. Поводом стала новость о возможности того, что Маск станет первым в мире триллионером.

Илон Маск критикует Папу Римского. Фото из открытых источников

Богатейший человек мира может получить пакет акций Tesla стоимостью более 1 триллиона долларов. Речь идет о соглашении, которое позволит Маску приобрести 423,7 млн акций в течение следующего десятилетия. Условием для этого является рост капитализации Tesla до 8,5 триллиона долларов, что в восемь раз превышает текущую оценку компании. Эту новость прокомментировал Папа Римский.

В интервью для The Crux Папа Римский выразил обеспокоенность ростом разрыва между доходами обычных работников и топ-менеджеров.

"Мы живем во времена, когда поляризация кажется одним из главных слов дня, но она никому не помогает. Одна из очень существенно растущих — это разрыв между уровнем доходов рабочего класса и деньгами, которые получают самые богатые. Генеральные директора, которые 60 лет назад могли зарабатывать в четыре-шесть раз больше, чем получают работники, теперь эта цифра в 600 раз больше", – сказал Лев XIV.

Папа Римский отдельно указал на возможность Маска стать первым человеком с состоянием в триллион долларов.

"Новость, что Илон Маск станет первым триллионером в мире… Что это значит и о чем это? Если это единственное, что еще имеет ценность, то у нас большие проблемы", — добавил понтифик.

Маск не оставил в стороне слова Папы Римского и ответил в соцсети X цитатой из Евангелия от Матфея.

"Почему ты видишь занозу в глазу ближнего своего, а бревна в своем глазу не замечаешь?", — спросил Маск.

Это было расценено как намек, что Ватикан должен сосредоточиться на своих проблемах, в частности на управлении церковными финансами. Инвестор Кайл Басс, сообщение которого распространил Маск, указал, что католическая церковь якобы владеет активами на сумму около 2 триллионов долларов, включая инвестиционный фонд более чем на 100 млрд долларов и налоговые льготы.

Хотя точная сумма капитала Католической церкви не известна, оценки варьируются от 10 млрд до сотен миллиардов долларов, ведь большая часть имущества принадлежит местным епархиям, орденам и приходам, а не напрямую Ватикану.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Маск рассказал о своем плане контроля знаний человечества.

Также "Комментарии" писали, что Папа Римский внезапно изменил свое мнение о войне в Украине.