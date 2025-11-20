Хотів звільнити з посади: голова енергетичного комітету Ради Герус повідомив про тиск з боку Галущенка

Голова енергетичного Комітету Андрій Герус, коментуючи звільнення з посади міністра юстиції Германа Галущенка, який раніше очолював Міненерго, розповів про їхні непрості стосунки.

Нардеп Андрій Герус.

У Facebook Герус написав, що Галущенко та його радник Ігор Миронюк домагалися його звільнення з посади голови Комітету й влаштовували замовні медіаатаки.

За словами Геруса, за більш ніж 4 роки його жодного разу не запроошували на нараду у міністерство.

"Ще більше відносини зіпсувалися на фоні різних поглядів на роботу енергетичного регулятора, а особливо — на фоні реакторів для ХАЕС-3,4. Безумовно, в теперішній час ці реактори це погана ідея по багатьох причинах. І у мене не було жодного сумніву, що нічого тими "професіоналами" збудовано не буде", — зазначив Герус.

Нардеп також нагадав, що влітку ходили чутки про можливу заміну деяких голів комітетів. Це стосувалося і його.

"Це правда, Галущенко-Миронюк дійсно тоді лобіювали звільнення мене з голови комітету з питань енергетики. Щоб підготувати ґрунт, для цього навіть запускали "замовні" матеріали, досить примітивні, але на що вже вистачало розуму", – написав Герус.

Голова парламентського комітету стверджує, що схожі медійні атаки робили на інших його колег.

"На укриття "жалко денег", а на заказуху — не жалко. Я до цього всього ставився по-філософськи, публічно ніяк не реагував. Але. Незважаючи на всю складність ситуації, у нас є хороший шанс на очищення в енергетичній сфері. І цей шанс не можна втрачати", — додав Герус.

Як повідомляв портал "Коментарі", Верховна Рада України 19 листопада схвалила відставку міністра юстиції Германа Галущенка. За його звільнення проголосували 323 депутати.