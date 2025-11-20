Хотел уволить с должности: глава энергетического комитета Рады Герус сообщил о давлении со стороны Галущенко

Глава энергетического Комитета Андрей Герус, комментируя увольнение с должности министра юстиции Германа Галущенко, ранее возглавлявшего Минэнерго, рассказал об их непростых отношениях.

Нардеп Андрей Герус. Фото: из открытых источников

В Facebook Герус написал, что Галущенко и его советник Игорь Миронюк добивались его увольнения с должности главы Комитета и устраивали заказные медиаатаки.

По словам Геруса, за более чем 4 года его ни разу не приглашали на совещание в министерство.

"Еще больше отношения испортились на фоне разных взглядов на работу энергетического регулятора, а особенно – на фоне реакторов для ХАЭС-3,4. Безусловно, в настоящее время эти реакторы это плохая идея по многим причинам. И у меня не было никакого сомнения, что ничего "профессионалами" построено не будет", — отметил Герус.

Нардеп также напомнил, что летом ходили слухи о возможной замене некоторых председателей комитетов. Это касалось и его.

"Это правда, Галущенко-Миронюк действительно тогда лоббировали увольнение меня из председателя комитета по энергетике. Чтобы подготовить почву, для этого даже запускали "заказные" материалы, достаточно примитивные, но на что уже хватало ума", – написал Герус.

Глава парламентского комитета утверждает, что подобные медийные атаки делали и на других его коллег.

"На укрытие "жалко денег", а на заказуху – не жалко. Я ко всему этому относился по-философски, публично никак не реагировал. Но. Несмотря на всю сложность ситуации, у нас есть хороший шанс на очищение в энергетической сфере. И этот шанс нельзя упускать", — добавил Герус.

Как сообщал портал "Комментарии", Верховная Рада Украины 19 ноября одобрила отставку министра юстиции Германа Галущенко. За его увольнение проголосовали 323 депутата.