Харківський юрист Микола Кучерявенко опинився в центрі одразу кількох скандалів

Колишній перший заступник міністра юстиції, харків'янин Микола Кучерявенко опинився в центрі одразу кількох публічних скандалів, пов'язаних зокрема з майном та фінансовими операціями.

Микола Кучерявенко. Колаж із відкритих джерел

Ці обставини стали предметом розгляду під час конкурсу до Вищої ради правосуддя, який проходив у липні цього року та за підсумками якого Етична рада визнала Кучерявенко таким, що не відповідає критеріям професійної етики та доброчесності, повідомляє "Інформатор".

Одним із ключових питань стала історія з 4,6 млн грн, які Кучерявенко свого часу не відобразив у декларації. За його словами, кошти нібито були отримані у 2017 році в борг у знайомого для придбання квартири та надходили кількома траншами, тому не підлягали окремому декларуванню. В Етичній раді такі пояснення визнали неправдоподібними, зазначається на сайті.

Ще одним епізодом, який набув суспільного резонансу, став конкурс з обрання директора НАБУ в 2023 році, який очолював Кучерявенко. Колишній прокурор САП Станіслав Броневицький публічно заявив, що процедура нібито не була незалежною, а також стверджував, що голова комісії Кучерявенко отримував вказівки щодо окремих кандидатів.

У публікації також згадується придбання автомобіля Audi Q5, оформленого на матір Кучерявенка. Сам він пояснював покупку необхідністю поїздок матері на дачу. Крім того, увагу було звернуто на майновий стан сім'ї колишнього чиновника. Згідно з публікацією, родині належать п'ять квартир у Харкові, а також значні грошові заощадження. Під час співбесіди також порушувалося питання про походження коштів на придбання нерухомості та автомобіля членами родини.

"Звідки у сім'ї "скромного науковця" та судді такі статки — невідомо. Журналісти-розслідувачі нагадують, що Кучерявенко протягом 2024-2025 років працював у Міністерстві юстиції, коли його очолюв Герман Галущенко, один з фігурантів "Міндічгейту" — гучного скандалу, пов'язаного з тіньовим впливом та масштабними корупційними схемами в низці сфер. Звісно, Микола Кучерявенко публічно жодним чином не згадувався у цьому розслідуванні. Однак, як показує практика, перші заступники міністрів (а саме цю посаду і обіймав Кучерявенко в Мін'юсті) рідко опиняються осторонь сумнівних справ", — йдеться у матеріалі.

Зазначається, що за роки роботи у сфері юриспруденції та права Кучерявенко міг обрости серйозними зв'язками у правоохоронних органах, якими не соромиться користуватися й досі.

"Є інформація про нібито причетність Кучерявенка до одного з харківських конвертаційних центрів, діяльність якого організував і забезпечує Ігор Ахметшин", – пише "Інформатор".

Зазначається, що використовується схема з міжнародними товарно-транспортними накладними, яка може базуватися на фальсифікації документів для створення фіктивного документообігу (так званого паперового ПДВ або "скруток"), штучного завищення витрат компанії та виведення безготівкових коштів на рахунки фіктивних підприємств або нерезидентів із подальшим переведенням у готівку. До схеми могло бути залучено кілька підприємств, зареєстрованих на дружину Ахметшина – Катерину Бондаренко. У цьому процесі, як повідомляється, Кучерявенко нібито відповідає за "кришування" офісу.



