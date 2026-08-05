Харьковский юрист Николай Кучерявенко оказался в центре нескольких скандалов

Бывший первый заместитель министра юстиции, харьковчанин Николай Кучерявенко оказался в центре сразу нескольких публичных скандалов, связанных, в частности, с имуществом и финансовыми операциями.

Николай Кучерявенко. Коллаж из открытых источников

Эти обстоятельства стали предметом рассмотрения во время конкурса в Высший совет правосудия, который проходил в июле этого года и по итогам которого Этический совет признал Кучерявенко таким, который не отвечает критериям профессиональной этики и добродетели, сообщает "Информатор".

Одним из ключевых вопросов стала история из 4,6 млн грн, которые Кучерявенко в свое время не отразил в декларации. По его словам, средства якобы были получены в 2017 году взаймы у знакомого для приобретения квартиры и поступали несколькими траншами, поэтому не подлежали отдельному декларированию. В Этическом совете такие объяснения сочли неправдоподобными, отмечается на сайте.

Еще одним эпизодом, который приобрел общественный резонанс, стал конкурс по избранию директора НАБУ в 2023 году, который возглавлял Кучерявенко. Бывший прокурор САП Станислав Броневицкий публично заявил, что процедура якобы не была независимой, а также утверждал, что глава комиссии Кучерявенко получал указания по отдельным кандидатам.

В публикации также упоминается приобретение автомобиля Audi Q5, оформленного на мать Кучерявенко. Сам он объяснял покупку необходимостью поездок матери на дачу. Кроме того, внимание было обращено на имущественное положение семьи бывшего чиновника. Согласно публикации, семье принадлежат пять квартир в Харькове, а также значительные денежные сбережения. Во время собеседования также поднимался вопрос о происхождении средств на приобретение недвижимости и автомобиля членами семьи.

"Откуда в семье "скромного ученого" и судьи такое состояние — неизвестно. Журналисты-расследователи напоминают, что Кучерявенко в течение 2024-2025 годов работал в Министерстве юстиции, когда его возглавлял Герман Галущенко, один из фигурантов "Миндичгейта" — громкого скандала, связанного с теневым влиянием и масштабными коррупционными схемами в ряде сфер. Конечно, Николай Кучерявенко публично никак не упоминался в этом расследовании. Однако, как показывает практика, первые заместители министров (а именно этот пост и занимал Кучерявенко в Минюсте) редко оказываются в стороне от сомнительных дел", — говорится в материале.

Отмечается, что за годы работы в сфере юриспруденции и права Кучерявенко мог обрасти серьезными связями в правоохранительных органах, которыми не стесняется пользоваться до сих пор.

"Есть информация о якобы причастности Кучерявенко к одному из харьковских конвертационных центров, деятельность которого организовал и обеспечивает Игорь Ахметшин", – пишет "Информатор".

Отмечается, что используется схема с международными товарно-транспортными накладными, которая может базироваться на фальсификации документов для создания фиктивного документооборота (так называемого бумажного НДС или "сверток"), искусственного завышения расходов компании и вывода безналичных средств на счета фиктивных предприятий или нерезидентов с последующим обналичиванием. В схему могло быть привлечено несколько предприятий, зарегистрированных на жену Ахметшина – Екатерину Бондаренко. В этом процессе, как сообщается, Кучерявенко якобы отвечает за "крышевание" офиса.



