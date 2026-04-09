«Харків відновлюють, а у нас — руїни»: Дніпровський активіст розкритикував мера за стан міста після обстрілів

Відомий дніпровський блогер Тимофій Кучер опублікував різке звернення до міського голови Бориса Філатова, звинувативши мерію у неефективному використанні бюджетних коштів на тлі занепаду міської інфраструктури. Активіст наголосив, що попри регулярні звіти про "комфортне середовище", реальний стан житлових масивів та доріг Дніпра залишається критичним.

Тимофій Кучер і Борис Філатов

Кучер порівняв темпи відновлення пошкоджених будинків у Дніпрі та прифронтовому Харкові, зазначивши, що сусіднє місто демонструє значно вищі результати.

"Філатов. Візьміть карту, знайдіть Харків. Місто, яке лежало в щебінці, пам'ятаєте? Так от, поки ви тут... розводите руками, у Харкові за декілька місяців відновлюють багатоповерхівки. Там фасади вже відштукатурені, двори вже в новому асфальті, там люди живуть", — наголосив Тимофій Кучер.

Блогер також підняв питання стану спальних районів, де будинки після ворожих атак стоять із "чорними дірами замість вікон", а дороги нагадують зону відчуження. Він назвав нинішню ситуацію "наругою над людьми" і зажадав пояснень, куди витрачаються сотні мільйонів, закладені в тендери.

"Я бачу руїни, які ви навіть не намагаєтесь ховати. Це ваш благоустрій? Це те, на що ви розписуєте тендери? Ви там собі на ще один квиток в космос збираєте з цих грошей? Ви або крадій, або безпорадна ганчірка. І те, й інше — ганьба", — йдеться у зверненні блогера.

Автор допису резюмував, що поки чиновники звітують про "виконані роботи" та "складні бюджети", мешканці стикаються з відсутністю елементарного освітлення, розбитими зупинками та небезпечними дитячими майданчиками. Кучер закликав Філатова особисто пройтися містом без охорони, щоб побачити реальний стан справ.

