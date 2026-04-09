Главная Новости Общество Скандалы «Харьков восстанавливают, а у нас руины»: Днепровский активист раскритиковал мэра за состояние города после обстрелов
commentss НОВОСТИ Все новости

«Харьков восстанавливают, а у нас руины»: Днепровский активист раскритиковал мэра за состояние города после обстрелов

«Вы либо вор, либо беспомощная тряпка»: Тимофей Кучер эмоционально обратился к Филатову через заброшенные дворы и дороги

9 апреля 2026, 16:01
Недилько Ксения

Известный днепровский блогер Тимофей Кучер опубликовал резкое обращение к городскому голове Борису Филатову, обвинив мэрию в неэффективном использовании бюджетных средств на фоне упадка городской инфраструктуры. Активист подчеркнул, что, несмотря на регулярные отчеты о "комфортной среде", реальное состояние жилых массивов и дорог Днепра остается критическим.

«Харьков восстанавливают, а у нас руины»: Днепровский активист раскритиковал мэра за состояние города после обстрелов

Тимофей Кучер и Борис Филатов

Кучер сравнил темпы восстановления поврежденных домов в Днепре и прифронтовом Харькове, отметив, что соседний город демонстрирует более высокие результаты.

"Филатов. Возьмите карту, найдите Харьков. Город, лежавший в щебенке, помните? Так вот, пока вы здесь… разводите руками, в Харькове за несколько месяцев восстанавливают многоэтажки. Там фасады уже оштукатурены, дворы уже в новом асфальте, там люди живут", — отметил Тимофей Кучер.

Блогер также поднял вопрос о состоянии спальных районов, где дома после вражеских атак стоят с "черными дырами вместо окон", а дороги напоминают зону отчуждения. Он назвал нынешнюю ситуацию "надругательством над людьми" и потребовал объяснений, куда тратятся сотни миллионов, заложенные в тендеры.

«Харьков восстанавливают, а у нас руины»: Днепровский активист раскритиковал мэра за состояние города после обстрелов - фото 2

"Я вижу руины, которые вы даже не пытаетесь прятать. Это ваше благоустройство? Это то, на что вы расписываете тендер? Вы там себе еще на один билет в космос собираете с этих денег? Вы либо вор, либо беспомощная тряпка. И то и другое — позор", — говорится в обращении блогера.

Автор сообщения резюмировал, что пока чиновники отчитываются о "выполненных работах" и "сложных бюджетах", жители сталкиваются с отсутствием элементарного освещения, разбитыми остановками и опасными детскими площадками. Кучер призвал Филатова лично пройтись по городу без охраны, чтобы увидеть реальное положение дел.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в сетях несколько недель назад вспыхнул спор между блогером Игорем Лаченковым и мэром Днепра Борисом Филатовым.



