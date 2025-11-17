logo_ukra

BTC/USD

95583

ETH/USD

3194.43

USD/UAH

42.04

EUR/UAH

48.98

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Скандали Гучний скандал в "Енергоатомі": у Кабміні цинічно висловилися про злочинну схему
commentss НОВИНИ Всі новини

Гучний скандал в "Енергоатомі": у Кабміні цинічно висловилися про злочинну схему

Міністерка енергетики Світлана Гринчук згадується у записах НАБУ в межах розслідування корупції в енергетичній сфері

17 листопада 2025, 11:50
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Міністр економіки Олексій Соболев запевнив, що йому не було відомо про існування схеми "шлагбаум" в НАЕК "Енергоатом". Про це він повідомив під час засідання тимчасової слідчої комісії, заявив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

Гучний скандал в "Енергоатомі": у Кабміні цинічно висловилися про злочинну схему

Фото: з відкритих джерел

"Щодо того, що тривалий час не могли погодити контракти членам Наглядової ради, Олексій Соболев сказав, що Міністерство енергетики та міністр Галущенко намагалися якнайшвидше вирішити це питання", — додав Железняк. 

Раніше стало відомо, що НАБУ проводить обшуки у Тімура Міндіча, який покинув Україну за кілька годин до перевірки. 4 листопада в одній із філій "Енергоатому" відбулися слідчі дії у межах розслідування корупції. Обшуки також провели в ексміністра енергетики Галущенка та в структурі "Енергоатому".

НАБУ та САП повідомили про масштабну операцію з викриття корупційних схем в енергетичній сфері.

Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ у рамках цього розслідування.

Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, який належав родині екснардепа та нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели так звану "чорну бухгалтерію", облік коштів та організовували відмивання грошей.

11 листопада НАБУ оприлюднило записи, де згадані міністр Галущенко та Міндіч. У межах операції "Мідас" Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні. Дмитра Басова взяли під варту із заставою у 40 млн грн, а ексрадника Галущенка Миронюка — із заставою у 126 млн грн.

Як вже писали "Коментарі", зростання податків, погіршення економічної ситуації та зниження рівня життя сприяють накопиченню соціальної напруги серед населення Росії. Умови загальної мобілізації на тлі економічного спаду можуть ще більше погіршити фінансовий стан країни та посилити невдоволення громадян.  



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини