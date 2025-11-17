Гучний скандал в "Енергоатомі": у Кабміні цинічно висловилися про злочинну схему

Міністр економіки Олексій Соболев запевнив, що йому не було відомо про існування схеми "шлагбаум" в НАЕК "Енергоатом". Про це він повідомив під час засідання тимчасової слідчої комісії, заявив нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

Фото: з відкритих джерел

"Щодо того, що тривалий час не могли погодити контракти членам Наглядової ради, Олексій Соболев сказав, що Міністерство енергетики та міністр Галущенко намагалися якнайшвидше вирішити це питання", — додав Железняк.

Раніше стало відомо, що НАБУ проводить обшуки у Тімура Міндіча, який покинув Україну за кілька годин до перевірки. 4 листопада в одній із філій "Енергоатому" відбулися слідчі дії у межах розслідування корупції. Обшуки також провели в ексміністра енергетики Галущенка та в структурі "Енергоатому".

НАБУ та САП повідомили про масштабну операцію з викриття корупційних схем в енергетичній сфері.

Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ у рамках цього розслідування.

Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, який належав родині екснардепа та нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели так звану "чорну бухгалтерію", облік коштів та організовували відмивання грошей.

11 листопада НАБУ оприлюднило записи, де згадані міністр Галущенко та Міндіч. У межах операції "Мідас" Чернишову повідомили про підозру у незаконному збагаченні. Дмитра Басова взяли під варту із заставою у 40 млн грн, а ексрадника Галущенка Миронюка — із заставою у 126 млн грн.

