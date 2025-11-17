Громкий скандал в "Энергоатоме": в Кабмине цинично высказались о преступной схеме

Министр экономики Алексей Соболев заверил, что ему не было известно о существовании схемы "шлагбаум" в НАЭК "Энергоатом". Об этом он сообщил во время заседания временной следственной комиссии, заявил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

Фото: из открытых источников

"Относительно того, что долго не могли согласовать контракты членам Наблюдательного совета, Алексей Соболев сказал, что Министерство энергетики и министр Галущенко пытались как можно быстрее решить этот вопрос", — добавил Железняк.

Ранее стало известно, что НАБУ проводит обыски у Тимура Миндича, покинувшего Украину за несколько часов до проверки. 4 ноября в одном из филиалов "Энергоатома" состоялись следственные действия в рамках расследования коррупции. Обыски также провели у эксминистра энергетики Галущенко и в структуре "Энергоатома".

НАБУ и САП сообщили о масштабной операции по разоблачению коррупционных схем в энергетической сфере.

Действующее министерство энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках этого расследования.

Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, который принадлежал семье экснардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели так называемую "черную бухгалтерию", учет средств и организовывали отмывание денег.

11 ноября НАБУ обнародовало записи, где упомянуты министр Галущенко и Миндич. В рамках операции "Мидас" Чернышеву сообщили о подозрении в незаконном обогащении. Дмитрий Басов был взят под стражу с залогом в 40 млн грн, а эксрадник Галущенко Миронюка — с залогом в 126 млн грн.

