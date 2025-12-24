Грета Тунберг затримана у Лондоні: екоактивістка потрапила у політичний скандал через Палестину

Шведська екоактивістка Грета Тунберг опинилася у центрі міжнародного скандалу після участі у пропалестинській акції протесту в Лондоні. Про це повідомляє DW.

Грета Тунберг арештована в Лондоні за підтримку Palestine Action — екоактивістка у центрі політичного скандалу

22-річну активістку затримали британські поліцейські після того, як вона вийшла з плакатом із написом: "Я підтримую ув’язнених Palestine Action. Я проти геноциду". За даними правоохоронців, таким чином Тунберг висловила солідарність із організацією, визнаною у Великій Британії забороненою.

За інформацією поліції Лондона, подія відбулася ранком близько 7:00 на Фенчерч-стріт, де активісти застосували молотки та червону фарбу, пошкодивши будівлю. Вони приклеїлися до фасаду, і співробітники правоохоронних органів довго працювали над звільненням учасників акції.

Після цього на місце прибули ще учасники протесту, серед яких була й Грета Тунберг. Її затримали за демонстрацію предмета (плаката) на підтримку забороненої організації, що кваліфікується під розділ 13 Закону про тероризм 2000 року.

Відео з акції оприлюднила група "Ув'язнені за Палестину", показавши активістів, які закликали звільнити політв’язнів та виступили проти насильства.

Ця подія викликала нову хвилю суперечок у соцмережах: прихильники Тунберг називають її сміливою й послідовною у боротьбі за права людини, критики ж наголошують на незаконності дій та політичній провокаційності.

