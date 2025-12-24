logo

Грета Тунберг задержана в Лондоне: экоактивистка попала в политический скандал из-за Палестины
Грета Тунберг задержана в Лондоне: экоактивистка попала в политический скандал из-за Палестины

22-летнюю шведскую активистку полиция задержала после акции протеста за заключенных Palestine Action — плакат, красная краска и молотки обернулись международным резонансом.

24 декабря 2025, 14:28
Автор:
avatar

Проніна Анна

Шведская экоактивистка Грета Тунберг очутилась в центре международного скандала после участия в пропалестинской акции протеста в Лондоне. Об этом сообщает DW.

22-летнюю активистку задержали британские полицейские после того, как она вышла с плакатом с надписью: "Я поддерживаю заключенных Palestine Action. Я против геноцида". По данным стражей порядка, таким образом Тунберг выразила солидарность с организацией, признанной в Великобритании запрещенной.

По информации полиции Лондона, событие произошло утром около 7:00 на Фенчерч-стрит, где активисты применили молотки и красную краску, повредив здание. Они приклеились к фасаду, и сотрудники правоохранительных органов долго работали над освобождением участников акции.

После этого на место прибыли еще протестующие, среди которых была и Грета Тунберг. Ее задержали за демонстрацию предмета (плаката) в поддержку запрещенной организации, квалифицируемой под раздел 13 Закона о терроризме 2000 года.

Видео с акции обнародовала группа "Заключенные за Палестину", показав активистов, призывавших освободить политзаключенных и выступивших против насилия.

Это событие вызвало новую волну споров в соцсетях: сторонники Тунберг называют его смелым и последовательным в борьбе за права человека, критики же отмечают незаконность действий и политическую провокационность.

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал, что США ввели запрет Китая на импорт дронов. В ответ на решение FCC официальные представители Китая выразили недовольство. Официальный представитель МИД КНР Линь заявил, что США должны исправить "ошибочные действия" и обеспечить справедливые условия для китайских компаний.



