“Готується новий Майдан проти Зеленського - задіяні “серйозні люди”: що відомо

Наслідки скандалу, який розгорівся в Україні через викриті масштабні корупційні схеми в енергетичній сфері, можуть бути непередбачуваними.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Так є інформація, що в Україні готується новий Майдан проти влади — з вуличними протестами та спробою підірвати фронт. Про це розповів громадський діяч, письменник і політик Дмитро Корчинський на своєму Youtube-каналі. За його словами, до цього причетні “серйозні люди”, а також деякі мери — колишні та нинішні.

“Щодо вуличних протестів, то вони вже готуються, готується вже Майдан, готуються вуличні заворушення, готується спроба підірвати фронт. І в цьому вже задіяно серйозних людей. Зокрема, мери деяких міст задіяні чи колишні мери міст. Той самий Труханов задіяний”, — заявив Корчинський.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що розслідування корупційних схем у сфері енергетики України набирає обертів і разом з цим викриваються нові подробиці цинічних крадіжок. Інформацію про шалену корупцію “дійшла” до західних партнерів.

Народний депутат Олексій Гончаренко розповів, що в нього вже третій день розривається телефон. Розповів, що дзвонять посадовці, дипломати з наших країн-партнерів і питають — як так сталось?

“В них так багато питань! А чому Зеленський мовчить про цей скандал? А як він допустив корупцію? Невже він не знав про друзів-корупціонерів? Або він реально знав і мовчав про друзів-корупціонерів? І найважливіше питання — як далі?”, — зазначив політик.

Гончаренко пояснив, що навіть не знає, що відповісти. Політик зазначив, що це ганьба на весь світ — “імідж країни просто в одне місце засунули”.



