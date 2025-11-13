“Готовится новый Майдан против Зеленского - задействованы “серьезные люди”: что известно

Последствия скандала, разгоревшегося в Украине из-за разоблаченных масштабных коррупционных схем в энергетической сфере, могут быть непредсказуемыми.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Так есть информация, что в Украине готовится новый Майдан против власти — с уличными протестами и попыткой подорвать фронт. Об этом рассказал общественный деятель, писатель и политик Дмитрий Корчинский на своем Youtube канале. По его словам, к этому причастны "серьезные люди", а также некоторые мэры — бывшие и нынешние.

"Что касается уличных протестов, то они уже готовятся, готовится уже Майдан, готовятся уличные беспорядки, готовится попытка взорвать фронт. И в этом уже задействованы серьезные люди. В частности, мэры некоторых городов задействованы или бывшие мэры городов. Тот же Труханов задействован", — заявил Корчинский.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что расследование коррупционных схем в сфере энергетики Украины набирает обороты и вместе с этим разоблачаются новые подробности циничных краж. Информация о безумной коррупции "дошла" до западных партнеров.

Народный депутат Алексей Гончаренко рассказал, что у него уже третий день разрывается телефон. Рассказал, что звонят чиновники, дипломаты из наших стран-партнеров и спрашивают — как это произошло?

"У них так много вопросов! А почему Зеленский молчит об этом скандале? А как он допустил коррупцию? Неужели он не знал о друзьях-коррупционерах? Или он реально знал и молчал о друзьях-коррупционерах? И самый важный вопрос — как дальше?", — отметил политик.

Гончаренко объяснил, что даже не знает, что ответить. Политик отметил, что это позор на весь мир — "имидж страны просто в одно место засунули".



