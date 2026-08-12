«Готові забрати абсолютно всіх»: омбудсман викрив чергову інформаційну атаку Росії щодо обміну військовими

Українська сторона в жодному разі та ніколи не виявляла небажання повертати своїх захисників із російського полону. На цьому наголосив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, реагуючи на закиди з боку представників Російської Федерації.

Дмитро Лубінець і Яна Лантратова. Фото з відкритих джерел

За словами посадовця, Москва використовує цинічну тактику: спочатку країна-агресор публічно оприлюднює переліки українських бранців, але щойно Київ офіційно погоджується на їхнє повернення, процес миттєво зупиняється. Російська сторона свідомо починає блокувати обміни під приводом довготривалих внутрішніх "бюрократичних погоджень".

"Ми готові забирати абсолютно всіх, — підкреслив Дмитро Лубінець, коментуючи реальну позицію України щодо процесу обміну, — кого нам готова віддавати Російська Федерація".

Український омбудсман переконаний, що подібні звинувачення з боку РФ є спланованою психологічною операцією. Ця інформаційна кампанія ворога б'є по найвразливіших — родичах військовополонених та родинах тих, хто зник безвісти. Головне завдання Кремля у цьому випадку — штучно спровокувати хвилю недовіри та соціального напруження всередині українського суспільства стосовно державних органів влади.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні російська сторона звинуватила керівництво України у буцімто свідомому затягуванні процесів обміну військовополоненими. З відповідною заявою виступила Уповноважена з прав людини РФ Яна Лантратова, стверджуючи, що Москва регулярно надсилає Києву пропозиції, які залишаються без належної відповіді.