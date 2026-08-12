Украинская сторона ни в коем случае никогда не проявляла нежелания возвращать своих защитников из российского плена. Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, реагируя на упреки со стороны представителей Российской Федерации.

Дмитрий Лубинец и Яна Лантратова. Фото из открытых источников

По словам чиновника, Москва использует циничную тактику: сначала страна-агрессор публично обнародует перечни украинских пленников, но как только Киев официально соглашается на их возвращение, процесс мгновенно останавливается. Российская сторона сознательно начинает блокировать обмены под предлогом продолжительных внутренних "бюрократических согласований".

"Мы готовы забирать абсолютно всех, — подчеркнул Дмитрий Лубинец, комментируя реальную позицию Украины относительно процесса обмена, — кого нам готова отдавать Российская Федерация".

Украинский омбудсман уверен, что подобные обвинения со стороны РФ являются спланированной психологической операцией. Эта информационная кампания врага бьет по самым уязвимым — родственникам военнопленных и семьям пропавших без вести. Главная задача Кремля в этом случае — искусственно спровоцировать волну недоверия и социального напряжения внутри украинского общества по отношению к государственным органам власти.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня российская сторона обвинила руководство Украины в якобы сознательном затягивании процессов обмена военнопленными. С соответствующим заявлением выступила Уполномоченная по правам человека РФ Яна Лантратова, утверждая, что Москва регулярно посылает Киеву предложения, остающиеся без должного ответа.