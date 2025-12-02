Гончаренко жорстоко троллить Зеленського: пародія на відеозвернення президента

Народний депутат Олексій Гончаренко записав чергове сатиричне відео, у якому у формі "альтернативного звернення президента" висміяв останні події, пов’язані з поїздкою Володимира Зеленського до Парижа та відставкою Андрія Єрмака.

Пародія відеозвернення від Гончаренко

У ролику Гончаренко іронічно заявив, що президент нібито "потужно відпочив ментально" у Франції, бо потребував перезавантаження після звільнення глави ОП. Далі він анонсував "створення нового міністерства" — МінПоверниДіч, яке, за його словами, повинно буде "повертати Міндіча та друзів" на посади.

Також депутат саркастично додав, що Зеленський "позбавив Єрмака всіх прав", аби той міг "служити в армії безтурботно". На завершення Гончаренко підкреслив, що українцям "теж варто жити безтурботно", пам’ятаючи, що "потужний президент не отримує мільйони, а просто витрачає свої заощадження".

Ролик продовжив стиль політичного тролінгу, який Гончаренко активно застосовує останні місяці.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Нардеп Ярослав Железняк розкритикував проєкт державного бюджету, який парламент планує розглянути найближчим часом. За його словами, після всіх резонансних корупційних скандалів та численних обговорень документ не зазнав жодних реальних правок.

Політик додає, що ситуація виглядає як "бюджет виборів… чи бюджет Міндіча", натякаючи на те, що документ орієнтований більше на політичні інтереси, ніж на реальні фінансові потреби держави.





У свою чергу Олексій Гончаренко повідомив, що бюджет на 2026 рік уже включений до порядку денного завтрашнього засідання Верховної Ради. Перед голосуванням планує зібратися Бюджетний комітет, де стане зрозуміло, чи достатньо в монобільшості голосів для ухвалення документу.

