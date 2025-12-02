Гончаренко жорстоко троллить Зеленського: пародія на відеозвернення президента

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Народний депутат Олексій Гончаренко записав чергове сатиричне відео, у якому у формі "альтернативного звернення президента" висміяв останні події, пов’язані з поїздкою Володимира Зеленського до Парижа та відставкою Андрія Єрмака.
Пародія відеозвернення від Гончаренко
У ролику Гончаренко іронічно заявив, що президент нібито "потужно відпочив ментально" у Франції, бо потребував перезавантаження після звільнення глави ОП. Далі він анонсував "створення нового міністерства" — МінПоверниДіч, яке, за його словами, повинно буде "повертати Міндіча та друзів" на посади.
Також депутат саркастично додав, що Зеленський "позбавив Єрмака всіх прав", аби той міг "служити в армії безтурботно". На завершення Гончаренко підкреслив, що українцям "теж варто жити безтурботно", пам’ятаючи, що "потужний президент не отримує мільйони, а просто витрачає свої заощадження".
Ролик продовжив стиль політичного тролінгу, який Гончаренко активно застосовує останні місяці.