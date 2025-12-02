Гончаренко жестоко троллит Зеленского: пародия на видеообращение президента

Рубрики
Ткачова Марія
Народный депутат Алексей Гончаренко записал очередное сатирическое видео, в котором в форме "альтернативного обращения президента" высмеял последние события, связанные с поездкой Владимира Зеленского в Париж и отставкой Андрея Ермака.
Пародия видеообращения от Гончаренко
В ролике Гончаренко иронически заявил, что президент якобы "мощно отдохнул ментально" во Франции, потому что нуждался в перезагрузке после увольнения главы ОП. Далее он анонсировал "создание нового министерства" — МинПоверниДич, которое, по его словам, должно будет "возвращать Миндича и друзей" на должности.
Также депутат саркастически добавил, что Зеленский "лишил Ермака всех прав", чтобы тот мог "служить в армии безмятежно". В заключение Гончаренко подчеркнул, что украинцам "тоже стоит жить беззаботно", помня, что "мощный президент не получает миллионы, а просто тратит свои сбережения".
Ролик продолжил стиль политического троллинга, который Гончаренко активно применяет в последние месяцы.