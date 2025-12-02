Гончаренко жестоко троллит Зеленского: пародия на видеообращение президента

Народный депутат Алексей Гончаренко записал очередное сатирическое видео, в котором в форме "альтернативного обращения президента" высмеял последние события, связанные с поездкой Владимира Зеленского в Париж и отставкой Андрея Ермака.

Пародия видеообращения от Гончаренко

В ролике Гончаренко иронически заявил, что президент якобы "мощно отдохнул ментально" во Франции, потому что нуждался в перезагрузке после увольнения главы ОП. Далее он анонсировал "создание нового министерства" — МинПоверниДич, которое, по его словам, должно будет "возвращать Миндича и друзей" на должности.

Также депутат саркастически добавил, что Зеленский "лишил Ермака всех прав", чтобы тот мог "служить в армии безмятежно". В заключение Гончаренко подчеркнул, что украинцам "тоже стоит жить беззаботно", помня, что "мощный президент не получает миллионы, а просто тратит свои сбережения".

Ролик продолжил стиль политического троллинга, который Гончаренко активно применяет в последние месяцы.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Нардеп Ярослав Железняк раскритиковал проект государственного бюджета, который парламент планирует рассмотреть в ближайшее время. По его словам, после всех резонансных коррупционных скандалов и многочисленных обсуждений документ не подвергся никаким реальным поправкам.

Политик добавляет, что ситуация выглядит как "бюджет выборов или бюджет Миндича", намекая на то, что документ ориентирован больше на политические интересы, чем на реальные финансовые потребности государства.





В свою очередь Алексей Гончаренко сообщил, что бюджет на 2026 год уже включен в повестку дня завтрашнего заседания Верховной Рады. Перед голосованием планирует собраться Бюджетный комитет, где станет ясно, достаточно ли в монобольшинстве голосов для принятия документа.

