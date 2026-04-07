Голову АМКУ викликали до Ради: депутати вимагають пояснень щодо цін на пальне

Верховна Рада підтримала ініціативу щодо виклику очільника Антимонопольного комітету України (АМКУ) Павла Кириленка до сесійної зали. За відповідну пропозицію проголосували 157 народних обранців. Керівник відомства має з’явитися у парламенті завтра о 12:00, щоб прояснити критичну ситуацію, яка склалася на ринку пального.

Павло Кириленко

Як зазначає ініціатор звернення, народний депутат Дмитро Разумков, попередній візит голови АМКУ до Ради не дав конкретних результатів, оскільки тоді посадовець лише констатував факт вивчення проблеми.

"Минуло вже півтора місяця паливної кризи. Я сподіваюся, що в Антимонопольному комітеті вже можуть дати відповідь: чи була змова і що зробила держава, аби врегулювати ситуацію, в тому числі, з цінами на АЗС!" — наголосив політик.

Парламентарі очікують почути від АМКУ ґрунтовний аналіз причин стрімкого зростання цін на заправках та дізнатися про заходи, вжиті державою для стабілізації ринку та захисту споживачів від можливих антиконкурентних дій.

Зауважимо, раніше портал "Коментарі" писав, що домовленості президента Володимира Зеленського щодо поставок дизельного пального з арабських країн можуть стати суттєвим позитивом для українського ринку, проте наразі бракує конкретики щодо обсягів та вартості. Як ці домовленості вплинуть на роздрібні ціни на українських АЗС у найближчі місяці, а також чи зможуть нові обсяги поставок компенсувати можливе зростання попиту під час весняної посівної кампанії, і як це відобразиться на вартості пального для аграріїв та звичайних споживачів, журналісти порталу "Коментарі" дізналися в експертів.