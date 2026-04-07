Главу АМКУ вызвали в Раду: депутаты требуют объяснений по ценам на топливо
Главу АМКУ вызвали в Раду: депутаты требуют объяснений по ценам на топливо

Есть ли заговор на рынке топлива? Рада заслушает отчет руководителя Антимонопольного комитета

7 апреля 2026, 13:35
Недилько Ксения

Верховная Рада поддержала инициативу по вызову главы Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Павла Кириленко в сессионный зал. За соответствующее предложение проголосовали 157 избранников. Руководитель ведомства должен появиться в парламенте завтра в 12:00, чтобы прояснить критическую ситуацию, сложившуюся на рынке топлива.

Как отмечает инициатор обращения, народный депутат Дмитрий Разумков, предыдущий визит главы АМКУ в Раду не дал конкретных результатов, поскольку тогда чиновник лишь констатировал факт изучения проблемы.

"Прошло уже полтора месяца топливного кризиса. Я надеюсь, что в Антимонопольном комитете уже могут дать ответ: был ли заговор и что сделало государство, чтобы урегулировать ситуацию, в том числе, с ценами на АЗС!" — подчеркнул политик.

Парламентарии ожидают услышать от АМКУ обстоятельный анализ причин стремительного роста цен на заправках и узнать о мерах, предпринятых государством по стабилизации рынка и защите потребителей от возможных антиконкурентных действий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал , что договоренности президента Владимира Зеленского о поставках дизельного топлива из арабских стран могут стать существенным позитивом для украинского рынка, однако пока не хватает конкретики по объемам и стоимости. Как эти договоренности окажут влияние на розничные цены на украинских АЗС в ближайшие месяцы, а также смогут ли новые объемы поставок компенсировать возможный рост спроса во время весенней посевной кампании, и как это отразится на стоимости топлива для аграриев и обычных потребителей, журналисты портала "Комментарии" узнали у экспертов.



