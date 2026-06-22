Голова парламентської ТСК порівняв методи роботи НАБУ та САП зі сталінськими судами 33-го року

Діяльність НАБУ та САП все більше нагадує роботу PR-агенцій без просування у розкритті справ. За методами роботи їх можна порівняти зі сталінськими судами. Про це заявив голова парламентської ТСК з питань розслідування можливих фактів корупції в правоохоронних органах та судовій владі, народний депутат Сергій Власенко.

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"НАБУ і САП перетворилися у PR-агенції, які більше часу проводять на пресконференціях, ніж ведуть розслідування. Вони замість серйозної сталої професійної слідчої роботи займаються виготовленням фільмів та монтажем аудіозаписів. Вважають, що це їхнє покликання. При цьому зарплата навіть звичайного детектива НАБУ втричі більша, ніж у народного депутата України – від 140 тис. грн на місяць", – повідомив він.

На його думку, все, що відбувається з НАБУ і САП, дуже нагадує сталінські суди 33-го року. До всіх справ вони застосовують дві тактики, констатував він.

"Перше: вони навчилися ставити якусь "прослушку" і слухати людей. І далі вони всім розповідають: "Нам більше доказів ніяких не треба. У нас є плівки". Друга: беруть провокатора ("торпеду"), якого вони заряджають апаратурою або дають йому телефон в руки, та засилають до людини. Він веде декілька розмов з цією людиною і витягує її на якісь необережні слова. Після цього відрізають усі попередні розмови, вихоплюють одну фразу і навколо неї починають людям вішати "локшину" на вуха. Плюс одразу, у перший же день, викидають у засоби масової інформації якісь чутливі фрагменти", – заявив він.

Також нардеп звернув увагу на те, що керівники НАБУ та САП постійно разом: на пресконференціях, у відрядженнях та ін.

"Спеціалізована антикорупційна прокуратура створена для того, щоб наглядати за законністю розслідувань, які проводять детективи НАБУ. І якщо ти наглядаєш за кимось, ти не можеш ходити з ним весь час разом. А потім ми дивуємося, що САП не здійснює ефективне процесуальне керівництво над тим, що витворяє НАБУ. Вони всюди говорять про те, що вони разом розслідують. Як вони можуть разом розслідувати?" – обурився він.

Подекуди, зауважив він, спостерігається ситуація, коли в одному неформальному заході беруть участь представників трьох антикорупційних структур – НАБУ, САП та ВАКС.

"Представники НАБУ, САП і ВАКС їздять разом на "навчання". Подекуди так буває, що разом за одним столом сидить суддя, який розглядає справу, слідчий, який цю справу веде, і прокурор, який нібито цю справу контролює. У нормальному суспільстві це називається порушення професійної етики та конфлікт інтересів", – зазначив він.

На його переконання, дії антикорупціонерів за підтримки активістів та журналістів мають на меті вплив на політичне життя і зачистку політичного ландшафту.

"З корупцією треба боротися. Але не можна робити правильну справу, порушуючи закон. Бо це завжди призводить потім до ще більших проблем", – підсумував Власенко.

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