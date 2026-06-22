Глава парламентской ВСК сравнил методы работы НАБУ и САП со сталинскими судами 33-го года

Деятельность НАБУ и САП все больше напоминает работу PR - агентств без продвижения по раскрытию дел. По методам работы их можно сравнить со сталинскими судами. Об этом заявил глава парламентской ВСК по вопросам расследования возможных фактов коррупции в правоохранительных органах и судебных властях, народный депутат Сергей Власенко.

Фото: из открытых источников

"НАБУ и САП превратились в PR- агентства, которые больше времени проводят на пресс-конференциях, чем ведут расследование. Они вместо серьезной профессиональной следственной работы занимаются изготовлением фильмов и монтажом аудиозаписей. Считается, что это их призвание. При этом зарплата даже обычного детектива НАБУ втрое больше, чем у народного депутата Украины – от 140 тыс. грн в месяц", – сообщил он.

По его мнению, все происходящее с НАБУ и САП очень напоминает сталинские суды 33-го года. Ко всем делам они используют две тактики, констатировал он.

"Первое: они научились ставить какую-нибудь "прослушку" и слушать людей. И дальше они всем рассказывают: "Нам больше доказательств никаких не нужно. У нас есть пленки". Вторая: берут провокатора (торпеду), которого они заряжают аппаратурой или дают ему телефон в руки, и ссылают к человеку. Он ведет несколько разговоров с этим человеком и вытаскивает его на какие-то неосторожные слова. После этого отрезают все предварительные разговоры, выхватывают одну фразу и вокруг нее начинают людям вешать "лапшу" на уши. Плюс сразу, в первый же день, выбрасывают в СМИ какие-то чувствительные фрагменты", – заявил он.

Также нардеп обратил внимание на то, что руководители НАБУ и САП постоянно вместе: на пресс-конференциях, в командировках и т.д.

"Специализированная антикоррупционная прокуратура создана для того, чтобы присматривать за законностью расследований, проводимых детективами НАБУ. И если ты наблюдаешь за кем-то, ты не можешь ходить с ним все время вместе. А потом мы удивляемся, что САП не осуществляет эффективного процессуального руководства над тем, что создает НАБУ. Они повсюду говорят о том, что они вместе расследуют. Как они могут вместе расследовать? – возмутился он.

Кое-где, отметил он, наблюдается ситуация, когда в одном неформальном мероприятии принимают участие представители трех антикоррупционных структур – НАБУ, САП и ВАКС.

"Представители НАБУ, САП и ВАКС ездят вместе на обучение. Кое-где так бывает, что вместе за одним столом сидит судья, рассматривающий дело, следователь, который это дело ведет, и прокурор, якобы контролирующий это дело. В нормальном обществе это называется нарушением профессиональной этики и конфликтом интересов", – отметил он.

По его убеждению, действия антикоррупционеров при поддержке активистов и журналистов подразумевают влияние на политическую жизнь и зачистку политического ландшафта.

"С коррупцией нужно бороться. Но нельзя делать правильное дело, нарушая закон. Потому что это всегда приводит к еще большим проблемам", – подытожил Власенко.

Полная версия интервью – по ссылке.