Голова НБУ Андрій Пишний має подати у відставку — нардеп

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Недилько Ксения
Народний депутат Ярослав Железняк ("Голос") заявив, що голові Національного банку Андрію Пишному варто самому подати заяву про відставку. Заява пролунала в середу, 21 жовтня, на тлі обшуків, які детективи НАБУ проводять у приміщенні Нацбанку.
Андрій Пишний. Фото з відкритих джерел
За його словами, у такому разі Верховна Рада зможе розглянути заяву вже в понеділок, 26 жовтня.
Обшуки в Нацбанку
У НБУ підтвердили проведення слідчих дій. У відповідь на запити медіа регулятор повідомив, що детективи НАБУ за процесуального керівництва САП проводять обшуки у приміщенні Національного банку та за місцем проживання одного зі співробітників.
У Нацбанку додали, що продовжують працювати в штатному режимі, а додаткові пояснення нададуть після завершення процесуальних дій.
Що відомо про підстави
За інформацією ЗМІ з посиланням на джерела, обшуки пов'язані з двома кейсами — заводом "Карпатнафтохім" та керуванням "Сенс Банком" сторонніми особами. В обох епізодах, за даними джерел, фігурує Василь Веселий, якого співрозмовники видань називають "смотрящим від Банкової". За свідченням ексголови наглядової ради "Сенс Банку", у банк його привів саме голова НБУ.
Офіційно НАБУ та САП ці дані не коментували.
Хто виконуватиме обов'язки
У разі відставки Пишного обов'язки голови НБУ виконуватиме перший заступник голови Сергій Ніколайчук. Його також називають одним із кандидатів на постійну посаду.
Передісторія
Вимога про відставку Пишного лунає не вперше. У серпні цього року її висунув голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу"). Приводом став скандал навколо схеми відмивання грошей у "Сенс Банку", викритої НАБУ під час операції "Форрест Гамп".