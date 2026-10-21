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Голова НБУ Андрій Пишний має подати у відставку — нардеп

Андрій Пишний має подати у відставку, на тлі скандалу з обшуками, наголошує нардеп Железняк

21 жовтня 2026, 15:38
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Недилько Ксения

Народний депутат Ярослав Железняк ("Голос") заявив, що голові Національного банку Андрію Пишному варто самому подати заяву про відставку. Заява пролунала в середу, 21 жовтня, на тлі обшуків, які детективи НАБУ проводять у приміщенні Нацбанку.

Голова НБУ Андрій Пишний має подати у відставку — нардеп

Андрій Пишний. Фото з відкритих джерел

"Про те, що відносно скоро буде підозра голові НБУ, не те що є секретом. Як мінімум були два кейси, де активно це обговорювалось (якщо ви слідкували за роботою нашої ТСК, то здогадались). Але Нацбанк — це дуже важлива інституція, де процедура звільнення зараз прописана так, щоб мінімізувати будь-який політичний вплив та тиск. Тож правильно зараз буде побачити заяву про власну відставку від голови НБУ Андрія Пишного", — зазначив депутат в своєму телеграм-каналі.

За його словами, у такому разі Верховна Рада зможе розглянути заяву вже в понеділок, 26 жовтня.

Обшуки в Нацбанку

У НБУ підтвердили проведення слідчих дій. У відповідь на запити медіа регулятор повідомив, що детективи НАБУ за процесуального керівництва САП проводять обшуки у приміщенні Національного банку та за місцем проживання одного зі співробітників.

"Жодна особа не затримувалася, про підозру не повідомляли. Слідчі дії санкціоновані й здійснюються відповідно до чинного законодавства. Інші деталі не розголошуються для збереження таємниці досудового розслідування", — йдеться в заяві НБУ.

У Нацбанку додали, що продовжують працювати в штатному режимі, а додаткові пояснення нададуть після завершення процесуальних дій.

Що відомо про підстави

За інформацією ЗМІ з посиланням на джерела, обшуки пов'язані з двома кейсами — заводом "Карпатнафтохім" та керуванням "Сенс Банком" сторонніми особами. В обох епізодах, за даними джерел, фігурує Василь Веселий, якого співрозмовники видань називають "смотрящим від Банкової". За свідченням ексголови наглядової ради "Сенс Банку", у банк його привів саме голова НБУ.

Офіційно НАБУ та САП ці дані не коментували.

Хто виконуватиме обов'язки

У разі відставки Пишного обов'язки голови НБУ виконуватиме перший заступник голови Сергій Ніколайчук. Його також називають одним із кандидатів на постійну посаду.

Передісторія

Вимога про відставку Пишного лунає не вперше. У серпні цього року її висунув голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу"). Приводом став скандал навколо схеми відмивання грошей у "Сенс Банку", викритої НАБУ під час операції "Форрест Гамп".

 



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