Глава НБУ Андрей Пышный должен подать в отставку — нардеп

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Недилько Ксения
Народный депутат Ярослав Железняк ("Голос") заявил, что главе Национального банка Андрею Пышному стоит самому подать заявление об отставке. Заявление прозвучало в среду, 21 октября, на фоне обысков, которые детективы НАБУ проводят в помещении Нацбанка.
Андрей Пышный. Фото из открытых источников
По его словам, в этом случае Верховная Рада сможет рассмотреть заявление уже в понедельник, 26 октября.
Обыски в Нацбанке
В НБУ подтвердили проведение следственных действий. В ответ на запросы СМИ регулятор сообщил, что детективы НАБУ при процессуальном руководстве САП проводят обыски в помещении Национального банка и по месту жительства одного из сотрудников.
В Нацбанке добавили, что продолжают работать в штатном режиме, а дополнительные объяснения предоставят после завершения процессуальных действий.
Что известно об основаниях
По информации СМИ со ссылкой на источники, обыски связаны с двумя кейсами — заводом "Карпатнефтехим" и управлением "Сенс Банком" посторонними лицами. В обоих эпизодах, по данным источников, фигурирует Василий Веселый, которого собеседники изданий называют "смотрящим от Банковой". По свидетельству экспредседателя наблюдательного совета "Сенс Банка", в банк его привел именно глава НБУ.
Официально НАБУ и САП данные не комментировали.
Кто будет исполнять обязанности
В случае отставки пышного обязанности главы НБУ будет выполнять первый заместитель председателя Сергей Николайчук. Его также называют одним из кандидатов на постоянную должность.
Предыстория
Требование об отставке Пышного звучит не в первый раз. В августе этого года ее выдвинул председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Поводом стал скандал вокруг схемы отмывания денег в "Сенс Банке", разоблаченной НАБУ во время операции "Форрест Гамп".