Глава НБУ Андрей Пышный должен подать в отставку — нардеп

Народный депутат Ярослав Железняк ("Голос") заявил, что главе Национального банка Андрею Пышному стоит самому подать заявление об отставке. Заявление прозвучало в среду, 21 октября, на фоне обысков, которые детективы НАБУ проводят в помещении Нацбанка.

Андрей Пышный. Фото из открытых источников

своем телеграмм-канале "О том, что относительно скоро будет подозрение главе НБУ, не то что секрет. Как минимум было два кейса, где активно это обсуждалось (если вы следили за работой нашей ВСК, то догадались). Но Нацбанк — это очень важный институт, где процедура увольнения сейчас прописана так, чтобы минимизировать любое политическое влияние и давление. Поэтому правильно сейчас будет увидеть заявление о собственной отставке от главы НБУ Андрея Пышного", — отметил депутат в

По его словам, в этом случае Верховная Рада сможет рассмотреть заявление уже в понедельник, 26 октября.

Обыски в Нацбанке

В НБУ подтвердили проведение следственных действий. В ответ на запросы СМИ регулятор сообщил, что детективы НАБУ при процессуальном руководстве САП проводят обыски в помещении Национального банка и по месту жительства одного из сотрудников.

"Ни один человек не задерживался, о подозрении не сообщали. Следственные действия санкционированы и осуществляются в соответствии с действующим законодательством. Другие детали не разглашаются для сохранения секрета досудебного расследования", — говорится в заявлении НБУ.

В Нацбанке добавили, что продолжают работать в штатном режиме, а дополнительные объяснения предоставят после завершения процессуальных действий.

Что известно об основаниях

По информации СМИ со ссылкой на источники, обыски связаны с двумя кейсами — заводом "Карпатнефтехим" и управлением "Сенс Банком" посторонними лицами. В обоих эпизодах, по данным источников, фигурирует Василий Веселый, которого собеседники изданий называют "смотрящим от Банковой". По свидетельству экспредседателя наблюдательного совета "Сенс Банка", в банк его привел именно глава НБУ.

Официально НАБУ и САП данные не комментировали.

Кто будет исполнять обязанности

В случае отставки пышного обязанности главы НБУ будет выполнять первый заместитель председателя Сергей Николайчук. Его также называют одним из кандидатов на постоянную должность.

Предыстория

Требование об отставке Пышного звучит не в первый раз. В августе этого года ее выдвинул председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Поводом стал скандал вокруг схемы отмывания денег в "Сенс Банке", разоблаченной НАБУ во время операции "Форрест Гамп".