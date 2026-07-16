Голова комісії, що відібрала на НАБУ Кривоноса, Кучерявенко не пройшов Етичну раду до ВРП – не відповідає критеріям доброчесності, – Кравець

Ексголова конкурсної комісії з відбору на посаду директора НАБУ Микола Кучерявенко, не пройшов Етичну раду і вибув з конкурсу до Вищої ради правосуддя від наукових закладів. Члени міжнародної комісії визнали, що він не відповідає критеріям професійної етики та доброчесності. Про це написав відомий юрист, адвокат Ростислав Кравець, інформують "Українські новини".

Микола Кучерявенко. Фото: з відкритих джерел

"Головний фаворит від агентів хаосу, вітчим Міші Жернакова Микола Кучерявенко не пройшов Етичну раду і вибув з конкурсу до Вищої ради правосуддя від наукових закладів. Іноземці не пропустили. Схоже щось пішло не за планом", – зазначив він.

Адвокат нагадав, що Кучерявенко був головою комісії, що обрала досить сумнівну кандидатуру Семена Кривоноса на посаду директора НАБУ. Він наголосив, що той раніше був обвинуваченим у справі про підкуп виборців та використав чужу дитину для уникнення відповідальності, а потім ця дитина кудись зникла.

За його словами, Етична рада допитувалась щодо отримання Кучерявенком вказівок про визначення переможця конкурсу у НАБУ, той все заперечував. Під час співбесіди виникли запитання щодо 4-х недобудованих квартир та коштів на все це, повідомив Кравець.

"Як пояснив Кучерявенко, кошти позичив у друга. І позика була цікава, частинами в сумах, що не передбачають декларування. Був відповідний протокол про корупційне правопорушення, який був оскаржений. Дивні всі ці доброчесні Маселко, Шабунін і от тепер Кучерявенко, всі з сумнівними доходами і порушенням антикорупційного законодавства", – констатував він.

Відомий юрист звернув увагу, що іноземці поставили під сумнів законність позики Кучерявенко, логічно запитавши, як можуть бути відсутні документи про неї у професора фінансового та економічного права.

Окремі питання, зауважив він, були щодо дисертації його пасинка – Михайла Жернакова, який на думку багатьох має сумнівні знання, але все ж отримав науковий ступень. Схоже Жернаков отримав вже червону картку на заході, виснував адвокат.

"Ця ситуація демонструє нагальну потребу реформи та перевірки всіх цих безробітних активістів", – підсумував Кравець.

Раніше експрокурор САП Станіслав Броневицький акцентував на тому, що згідно з даними САП, директора НАБУ Семена Кривоноса було призначено з порушенням закону.

Продовжуючи тему Етичної ради та Кучерявенка, він висловився про необхідність передбачити дієвий механізм перегляду результатів конкурсу.

"Чинне законодавство не містить належного правового механізму реагування на ситуації, коли вже після завершення конкурсу та призначення особи на посаду керівника державного органу виявляються обставини, які ставлять під сумнів об’єктивність самого конкурсного відбору. Слід передбачити дієвий механізм перегляду результатів конкурсу за нововиявленими або істотними обставинами. Без такого механізму конкурсна модель залишається недосконалою", – констатував Броневицький.

14 липня Етична рада ухвалила рішення щодо відповідності кандидатів у члени Вищої ради правосуддя критеріям професійної етики та доброчесності. Пʼять кандидатів не пройшли перевірку: Павло Гультай, Микола Кучерявенко, Ярослав Мельник, Раїса Мінченко та Наталія Савінова.