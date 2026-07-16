Глава комиссии, отобравшей на НАБУ Кривоноса, Кучерявенко не прошел Этический совет к ВРП – не отвечает критериям добродетели, – Кравец

Экспредседатель конкурсной комиссии по отбору на должность директора НАБУ Николай Кучерявенко не прошел Этический совет и выбыл из конкурса в Высший совет правосудия от научных учреждений. Члены международной комиссии признали, что он не отвечает критериям профессиональной этики и добродетели. Об этом написал известный юрист, адвокат Ростислав Кравец, передают "Українські новини".

Николай Кучерявенко. Фото: из открытых источников

"Главный фаворит от агентов хаоса, отчим Миши Жернакова Николай Кучерявенко не прошел Этический совет и выбыл из конкурса в Высший совет правосудия от научных заведений. Иностранцы не пропустили. Похоже, что-то пошло не по плану", – отметил он.

Адвокат напомнил, что Кучерявенко был главой комиссии, избравшей достаточно сомнительную кандидатуру Семена Кривоноса на должность директора НАБУ. Он подчеркнул, что тот ранее был обвинен в деле о подкупе избирателей и использовал чужого ребенка во избежание ответственности, а затем этот ребенок куда-то исчез.

По его словам, Этический совет допрашивал о получении Кучерявенко указаний об определении победителя конкурса в НАБУ, тот все отрицал. Во время собеседования возникли вопросы относительно 4 недостроенных квартир и средств на все это, сообщил Кравец.

"Как объяснил Кучерявенко, средства одолжили у друга. И заем был интересен, частями в суммах, не предусматривающих декларирование. Был соответствующий протокол о обжалованном коррупционном правонарушении. Удивительны все эти добродетельные Маселко, Шабунин и вот теперь Кучерявенко, все с сомнительными доходами и нарушением антикоррупционного законодательства", – констатировал он.

Известный юрист обратил внимание, что иностранцы подвергли сомнению законность займа Кучерявенко, логически спросив, как могут отсутствовать документы о ней у профессора финансового и экономического права.

Отдельные вопросы, заметил он, были по поводу диссертации его пасынка – Михаила Жернакова, который по мнению многих имеет сомнительные знания, но все же получил научную степень. Похоже, Жернаков получил уже красную карточку на мероприятии, заключил адвокат.

"Эта ситуация демонстрирует неотложную потребность реформы и проверки всех этих безработных активистов", – подытожил Кравец.

Ранее экспрокурор САП Станислав Броневицкий акцентировал на том, что согласно данным САП, директор НАБУ Семен Кривонос был назначен с нарушением закона.

Продолжая тему Этического совета и Кучерявенко, он высказался о необходимости предусмотреть действенный механизм пересмотра результатов конкурса.

"Действующее законодательство не содержит надлежащего правового механизма реагирования на ситуации, когда уже после завершения конкурса и назначения лица на должность руководителя государственного органа оказываются обстоятельства, подвергающие сомнению объективность самого конкурсного отбора. Следует предусмотреть действенный механизм пересмотра результатов конкурса по вновь открывшимся или существенным обстоятельствам. Без такого механизма конкурсная модель остается несовершенной", – сказал Броневицкий.

14 июля Этический совет принял решение о соответствии кандидатов в члены Высшего совета правосудия критериям профессиональной этики и добродетели. Пять кандидатов не прошли проверку: Павел Гультай, Николай Кучерявенко, Ярослав Мельник, Раиса Минченко и Савинова.