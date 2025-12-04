logo_ukra

Генпрокурор поскаржився на «істерію» навколо справи детектива НАБУ Магамедрасулова
НОВИНИ

Генпрокурор поскаржився на «істерію» навколо справи детектива НАБУ Магамедрасулова

Генеральний прокурор Руслан Кравченко помітив намагання «створити істерію» навколо справи детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова та його батька

4 грудня 2025, 21:46
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Генеральний прокурор Руслан Кравченко побачив останніми днями "хвилю маніпуляцій" стосовно справ  детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова та його батька. 

Генпрокурор поскаржився на «істерію» навколо справи детектива НАБУ Магамедрасулова

Детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов. Фото: з відкритих джерел

Рішення про тримання їх під вартою суд раніше ухвалив, щоб запобігти перешкоджанню слідства. А нинішня зміна запобіжного заходу не є виправданням підозрюваних. Про це Кравченко написав у Facebook.

"Бачу спроби створити істерію, тиснути через публічний шум, нав’язати власні оцінки там, де має говорити лише Закон. Скажу прямо: прокуратура не працює під тиском. І не буде. У центрі цієї істерії кримінальне провадження, що стосується детектива НАБУ та його батька. Багато гучних заяв, багато емоцій. Мало фактів", — зазначив Кравченко.

За його словами, кримінальне провадження було зареєстроване Службою безпеки України на підставі матеріалів, зібраних оперативними працівниками. Прокурори визнали зібрані докази "достатніми для повідомлення про підозру в пособництві державі-агресору та зловживанні впливом".

Тоді слідчий суддя обрав підозрюваним запобіжний захід — тримання під вартою. 

"П’ять місяців слідства дали можливість слідчим міжвідомчої групи СБУ та ДБР провести значний обсяг роботи: допитати ключових свідків, зібрати та закріпити важливі докази. Внаслідок цього ймовірність перешкоджання слідству з боку підозрюваних істотно зменшилася, що стало підставою для звернення прокурорів до суду про помʼякшення, раніше обраного, запобіжного заходу", — наголосив генпрокурор.

Кравченко також прокоментував неправдивий, за його словами, "міф" про те, Офіс генпрокурора нібито забрав кримінальне провадження в СБУ й передав до іншого органу слідства.

"Жодного рішення про зміну органу досудового розслідування не було і не буде. Матеріали витребувані для оцінки стану досудового розслідування як це відбувається у тисячах інших проваджень. Зараз матеріали вивчаються і після завершення  їх повернуть до СБУ", — додав генпрокурор.

Нагадаємо, 3 грудня Київський апеляційний суд звільнив з-під варти посадовця НАБУ Руслана Магамедрасулова. А за день до того Печерський суд Києва змінив запобіжний захід батьку Магамедрасулова. Його також випустили із СІЗО під домашній арешт.

Раніше портал "Коментарі" писав, що посадовці Національного антикорупційного бюро України опинилися у центрі гучних скандалів. Один із топпосадовців НАБУ Руслан Магамедрасулов може бути причетним до торгівлі з Росією.



Джерело: https://www.facebook.com/RuslanKravchenkoKyiv
Теги:

Новини

Всі новини