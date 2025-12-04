Генпрокурор пожаловался на истерию вокруг дела детектива НАБУ Магамедрасулова

Генеральный прокурор Руслан Кравченко увидел в последние дни "волну манипуляций" по делам детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова и его отца.

Детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов. Фото: из открытых источников

Решение о содержании их под стражей суд ранее принял, чтобы предотвратить препятствие следствию. А нынешнее изменение меры пресечения не является оправданием подозреваемых. Об этом Кравченко написал в Facebook.

"Вижу попытки создать истерию, давить через публичный шум, навязать собственные оценки там, где должен говорить только Закон. Скажу прямо: прокуратура не работает под давлением. И не будет. В центре этой истерии уголовное производство по детективу НАБУ и его отцу. Много громких заявлений, много эмоций. Мало фактов", — отметил Кравченко.

По его словам, уголовное производство было зарегистрировано Службой безопасности Украины на основании материалов, собранных оперативными работниками. Прокуроры признали собранные доказательства "достаточными для уведомления о подозрении в пособничестве государству-агрессору и злоупотреблении влиянием".

Тогда следственный судья избрал подозреваемым меру пресечения — содержание под стражей.

"Пять месяцев следствия позволили следователям межведомственной группы СБУ и ДБР провести значительный объем работы: допросить ключевых свидетелей, собрать и закрепить важные доказательства. В результате этого вероятность препятствования следствию со стороны подозреваемых существенно уменьшилась, что стало основанием для обращения прокуроров в суд о смягчении, ранее избранной, меры пресечения", — подчеркнул генпрокурор.

Кравченко также прокомментировал ложный, по его словам, "миф" о том, что Офис генпрокурора якобы забрал уголовное производство в СБУ и передал в другой орган следствия.

"Никакого решения об изменении органа досудебного расследования не было и не будет. Материалы вытребованы для оценки состояния досудебного расследования, как это происходит в тысячах других производств. Сейчас материалы изучаются и по завершении их вернут в СБУ", — добавил генпрокурор.

Напомним, 3 декабря Киевский апелляционный суд освободил из-под стражи чиновника НАБУ Руслана Магамедрасулова. А за день до этого Печерский суд Киева изменил меру пресечения отцу Магамедрасулова. Он также был выпущен из СИЗО под домашний арест.

Ранее портал "Комментарии" писал, что должностные лица Национального антикоррупционного бюро Украины оказались в центре громких скандалов. Один из топ-чиновников НАБУ Руслан Магамедрасулов может быть причастен к торговле с Россией.