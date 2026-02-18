Ексмер Одеси Геннадій Труханов публічно заявив про відсутність у нього російського паспорта, підкріпивши це отриманими юридичними документами. Політик наголосив: "ОФІЦІЙНО: ГРОМАДЯНСТВА РФ У МЕНЕ НЕМАЄ".

Геннадій Труханов вперше за 4 місяці звернувся до президента Володимира Зеленського

За словами Труханова, через відсутність дипломатичних відносин з агресором та "місяці тиші" від українських держорганів, його захист діяв через треті країни. "30 грудня 2025 року отримано офіційну відповідь: громадянство рф у Геннадія Труханова ВІДСУТНЄ. Це не підробки з інтернету. Це юридично підтверджений факт", — підкреслив він.

У зв'язку з цим колишній міський голова звернувся до Президента України Володимира Зеленського як до Гаранта Конституції з проханням дати доручення перевірити ці документи та ухвалити справедливе рішення.

"Я не прошу привілеїв. Я наполягаю на законності. Я був і залишаюсь громадянином України. І це — незмінно", — заявив Труханов. Він також нагадав, що протягом 12 років був поруч з одеситами, разом із країною проходив пандемію та тримав оборону з перших днів повномасштабного вторгнення, чесно виконуючи свій обов’язок.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Геннадій Труханов виступив з реакцією 14 жовтня 2025 року в ефірі "Суспільне. Студія", де заявив, що він ніколи не отримував російських паспортів і не виїжджав для цього за межі України.

"У 22-му році президент України Володимир Олександрович Зеленський доручив СБУ перевірити всім відповідним службам… У 22-му році не знайшли в мене ні російського громадянства, ні паспортів", — відреагував Труханов.

Ексмер Одеси також заявив, що у "паспорті", на який посилаються ініціатори рішення, його прізвище вказано з помилками. На думку мера, це свідчить про недбалість у перевірці документів.