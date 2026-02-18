logo

Геннадий Труханов впервые за 4 месяца обратился к президенту Владимиру Зеленскому
commentss НОВОСТИ Все новости

Геннадий Труханов впервые за 4 месяца обратился к президенту Владимиру Зеленскому

«Гражданства РФ у меня нет»: Геннадий Труханов обнародовал официальный ответ и обратился к Президенту

18 февраля 2026, 20:37
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Экс-мэр Одессы Геннадий Труханов публично заявил об отсутствии у него российского паспорта, подкрепив это полученными юридическими документами. Политик подчеркнул: "ОФИЦИАЛЬНО: ГРАЖДАНСТВА РФ У МЕНЯ НЕТ".

Геннадий Труханов впервые за 4 месяца обратился к президенту Владимиру Зеленскому

По словам Труханова, из-за отсутствия дипломатических отношений с агрессором и "месяца тишины" от украинских госорганов, его защита действовала через третьи страны. "30 декабря 2025 года получен официальный ответ: гражданство России у Геннадия Труханова ОТСУТСТВУЕТ. Это не подделка из интернета. Это юридически подтвержденный факт", – подчеркнул он.

В связи с этим бывший мэр обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому как к Гаранту Конституции с просьбой дать поручение проверить эти документы и принять справедливое решение.

"Я не прошу привилегий. Я настаиваю на законности. Я был и остаюсь гражданином Украины. И это – неизменно", – заявил Труханов. Он также напомнил, что в течение 12 лет был рядом с одесситами, вместе со страной проходил пандемию и держал оборону с первых дней полномасштабного вторжения, честно выполняя свой долг.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Геннадий Труханов выступил с реакцией 14 октября 2025 года в эфире "Суспильное. Студия", где заявил, что он никогда не получал российских паспортов и не выезжал для этого за пределы Украины.

"В 22 году президент Украины Владимир Александрович Зеленский поручил СБУ проверить всем соответствующим службам… В 22 году не нашли у меня ни российского гражданства, ни паспортов", — отреагировал Труханов.

Экс-мэр Одессы также заявил, что в "паспорте", на который ссылаются инициаторы решения, его фамилия указана с ошибками. По мнению мэра, это свидетельствует о халатности в проверке документов.



Теги:

