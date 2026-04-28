«Фруктова справа» БЕБ у Львові: невже імпортеру фруктів «пробачили» 36 млн несплачених подаків

У Бюро економічної безпеки (БЕБ) уникають пояснень щодо можливого сприяння львівському бізнесу в ухиленні від сплати 36 млн грн до бюджету. Як свідчать дані судового реєстру та офіційна відповідь відомства на запит "Українських новин", правоохоронці могли штучно занизити обсяг збитків, завданих державі.

Нещодавно підрозділ БЕБ у Львівській області на своїй сторінці у Фейсбук поширив інформацію про відшкодування 13 млн грн податків, які не сплатив ФОП під час продажу монет. Але публікація була проілюстрована фото місця проведення обшуку у підприємиці та директорки ТОВ "Компанія "Еліт-Фрукт" Ярослави Фецат.

Звинувачення у незаконному продажу монет з'явилися у справі практично напередодні передачі матеріалів в суд з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності. Тоді як більше року БЕБ розслідувало ухилення від сплати 49 млн грн податків на продажі овочів та фруктів.

За даними Єдиного реєстру судових рішень, слідство у кримінальному провадженні №72025142500000018 проводилось щодо фізичної особи підприємиці, яка займалась постачанням фруктів та овочів на місцевий ринок.

Детективи вважали, що жінка впродовж 2022–2024 років через підконтрольних ФОПів оптом реалізовувала товар за готівку, не відображаючи такі операції у звітності. Збитки, у розмірі понад 49 млн грн, підтвердили аналітики Бюро економічної безпеки.

Під час обшуків у підприємиці вилучили "чорну" бухгалтерію за згадуваний період, готівку, а також колекцію монет із дорогоцінних металів. На все було накладено арешт. В одному з судових засідань фігурантка справи, намагаючись його скасувати, заявила, що монети належать її сину. Однак суд став на сторону слідства, частково задовільнивши вимоги.

"Власник майна ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання заперечила частково, просила відмовити в накладенні арешту на грошові кошти та колекційні монети. Пояснила, що вилучені грошові кошти є її особистою власністю та накопичення в результаті багаторічної підприємницької діяльності у виді оптової торгівлі продуктами харчування на ринку. Просить врахувати, що арешти всіх вилучених коштів, може перешкодити продовженню її підприємницької діяльності. Також зазначила, що вилучені монети належать її сину, який є власником приміщення де проводився обшук. Заслухавши думку учасників процесу, оглянувши матеріали клопотання, вважаю, що таке підлягає до задоволення частково", — йдеться в судовій ухвалі.

Згодом на офіційній сторінці БЕБ у Фейсбук з’явилася публікація про "успішне завершення" розслідування. Проте у релізі вже не йшлося про махінації з фруктами та овочами зі збитками державі у 49 мільйонів, а тільки про нібито продажу колекційних монет. Відповідне рішення ухвалив Личаківський районний суд міста Львова. Сума збитків при цьому зменшилась з 49 до 13 млн грн.

А головним фігурантом замість організаторки схеми стала взагалі інша фізична особа, яка визнала провину, відшкодувала 13 млн та була звільнена від кримінальної відповідальності.

Цікаво також, що сума вилучених коштів у дописі БЕБ складає 67 млн грн, тоді як в одній з ухвал в судовому реєстрі йшлося про 905 000 Євро, 594 500 доларів США та 77 000 гривень.

Окремо варто зазначити, що продаж фруктів та овочів відбувався переважно на продуктовому ринку на Сихові, яким керує Ростислав Мацелюх. Саме у нього тимчасовий виконувач обов’язків голови Теруправління Бюро економічної безпеки у Львівській області Михайло Борусовський наразі орендує житло, про що вказано у його декларації.

У Бюро економічної безпеки коментувати ситуацію відмовились, апелюючи до того, що запитувана інформація не належить до публічної.





Відповідей що саме за гроші були вилучені під час обшуку у директорки підприємства в БЕБ також не надали. Цікаво, що згідно даних відкритих реєстрів компанія-імпортер в 2025 році була збиткова, а за рік до цього заробила лише 11 тисяч грн. Натомість ФОП Фецат активно імпортує фрукти з Туреччини, Марокко, Колумбії.

На думку юристів, такі дії детективів БЕБ, в залежності від обставин, можуть містити ознаки відразу декількох злочинів: від службового підроблення до зловживання владою.

Надати остаточну правову оцінку цій ситуації має Державне бюро розслідувань. Це їхня підслідність, якщо дійсно мали місце такі дії. Адже на кваліфікацію впливають різні обставини, які мають дослідити слідчі. Також подібними кейсами займається Тимчасова слідча комісія ВР з питань розслідування протиправних дій які могли завдати шкоди економічній безпеці.

Зазначається, що ісля призначення нового директора БЕБ Олександра Цивінського, відомство стало краще реагувати на можливі правопорушення своїх працівників тож зазвичай при виявлені таких дій, БЕБ самостійно повідомляє інші правоохоронні та контролюючі органи.

Але якщо такі дії відбувались, то особі фактично допомогли легалізувати значну суму готівкових грошей, які були вилучені при обшуках.