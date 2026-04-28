«Фруктовое дело» БЭБ во Львове: неужели импортеру фруктов «простили» 36 млн неуплаченных налогов

В Бюро экономической безопасности (БЭБ) избегают объяснений возможного содействия львовскому бизнесу в уклонении от уплаты 36 млн грн в бюджет. Как свидетельствуют данные судебного реестра и официальный ответ ведомства на запрос "Украинских новостей", правоохранители могли искусственно занизить объем ущерба, нанесенного государству.

Иллюстративное фото

Недавно подразделение БЭБ во Львовской области на своей странице в Фейсбуке распространило информацию о возмещении 13 млн грн налогов, которые не уплатило ФЛП при продаже монет. Но публикация была проиллюстрирована фото места проведения обыска у предпринимателя и директора ООО "Компания Элит-Фрукт" Ярославы Фецат.

Обвинения в незаконной продаже монет явились по делу практически накануне передачи материалов в суд с ходатайством об освобождении от уголовной ответственности. В то время как более года БЭБ расследовало уклонение от уплаты 49 млн грн налогов на продажи овощей и фруктов.

По данным Единого реестра судебных решений, следствие по уголовному производству №72025142500000018 проводилось в отношении физического лица предпринимателя, которое занималось поставкой фруктов и овощей на местный рынок.

Детективы считали, что женщина на протяжении 2022-2024 годов через подконтрольных ФЛП оптом реализовывала товар за наличные деньги, не отражая такие операции в отчетности. Ущерб в размере более 49 млн грн подтвердили аналитики Бюро экономической безопасности.

Во время обысков у предпринимателя изъяли "черную" бухгалтерию за этот период, наличные деньги, а также коллекцию монет из драгоценных металлов. На все был наложен арест. В одном из судебных заседаний фигурантка дела, пытаясь его отменить, заявила, что монеты принадлежат ее сыну. Однако суд встал на сторону следствия, частично удовлетворив требования.

"Владелец имущества ОСОБА_4 в судебном заседании ходатайство отрицала частично, просила отказать в наложении ареста на денежные средства и коллекционные монеты. Объяснила, что изъятые денежные средства являются ее личной собственностью и накоплениями в результате многолетней предпринимательской деятельности в виде оптовой торговли продуктами питания на рынке. Просит учесть, что аресты всех изъятых средств могут помешать продолжению ее предпринимательской деятельности. Также отметила, что изъятые монеты принадлежат ее сыну, который является владельцем помещения, где проводился обыск. Заслушав мнение участников процесса, осмотрев материалы ходатайства, считаю, что такое подлежит частично удовлетворению", — говорится в судебном постановлении.

Впоследствии на официальной странице БЭБ в Фейсбуке появилась публикация об "успешном завершении" расследования. Однако в релизе уже речь не шла о махинациях с фруктами и овощами с убытками государству в 49 миллионов, а только о якобы продажах коллекционных монет. Соответствующее решение принял Лычаковский районный суд Львова. Сумма ущерба при этом уменьшилась с 49 до 13 млн грн.

А главным фигурантом вместо организатора схемы стало вообще другое физическое лицо, которое признало вину, возместило 13 млн и освобождено от уголовной ответственности.

Интересно также, что сумма изъятых средств в сообщении БЭБ составляет 67 млн грн, тогда как в одном из определений в судебном реестре речь шла о 905 000 Евро, 594 500 долларов США и 77 000 гривен.

Отдельно стоит отметить, что продажа фруктов и овощей проходила преимущественно на продуктовом рынке на Сыхове, которым руководит Ростислав Мацелюх. Именно у него временно исполняющий обязанности председателя Теруправления Бюро экономической безопасности во Львовской области Михаил Борусовский арендует жилье, о чем указано в его декларации.

В Бюро экономической безопасности комментировать ситуацию отказались, апеллируя к тому, что запрашиваемая информация не относится к публичной.





Ответов, что именно за деньги были изъяты во время обыска у директора предприятия в БЭБ также не предоставили. Интересно, что согласно данным открытых реестров компания-импортер в 2025 году была убыточна, а за год до этого заработала всего 11 тысяч грн. ФОП Фецат активно импортирует фрукты из Турции, Марокко, Колумбии.

По мнению юристов, такие действия детективов БЭБ, в зависимости от обстоятельств, могут содержать признаки сразу нескольких преступлений: от служебного подлога до злоупотребления властью.

Предоставить окончательную правовую оценку сложившейся ситуации должно Государственное бюро расследований. Это их подследственность, если действительно имели место такие действия. Ведь на квалификацию влияют разные обстоятельства, которые должны исследовать следователи. Также подобными кейсами занимается Временная следственная комиссия ВР по вопросам расследования противоправных действий, которые могли нанести вред экономической безопасности.

Отмечается, что после назначенного директора БЭБ Александра Цивинского, ведомство стало лучше реагировать на возможные правонарушения своих работников и обычно при выявлении таких действий, БЭБ самостоятельно сообщает другие правоохранительные и контролирующие органы.

Но если такие действия происходили, то личности фактически помогли легализовать значительную сумму наличных, изъятых при обысках.