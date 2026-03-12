Франківськ потерпає від бруду: мер міста назвав дві неймовірні причини

В Івано-Франківську загострилася дискусія навколо чистоти міських вулиць та нестачі урн для сміття. Мер міста Руслан Марцінків закликав мешканців з розумінням поставитися до ситуації, аргументуючи обмежену кількість смітників заходами безпеки в умовах воєнного стану.

Руслан Марцінків. Фото: колаж порталу "Коментарі"

За словами міського голови, будь-яка урна є потенційним об'єктом для диверсій. "Смітники — це також є потенційне місце, де можна закласти... вибухівку, тому є певні моменти... є безпекові речі, які нам не дозволяють збільшувати їхню кількість", — заявив Марцінків. Він порадив містянам нести відходи до спеціально відведених майданчиків або користуватися контейнерами всередині приміщень.

Водночас у мережі з'явилася інша версія комунальних проблем. Громадський діяч Руслан Носов повідомив, що раніше Марцинків говорив, що справжньою причиною зупинки вивозу сміття на кілька днів стала відсутність бронювання у працівників відповідних служб. За його даними, комунальники просто чекали на поновлення документів, щоб уникнути мобілізації під час рейдів.

Ця ситуація викликала емоційну реакцію народного депутата Олексія Гончаренка. Коментуючи пояснення мерії та інформацію про проблеми з бронюванням, політик висловився максимально лаконічно: "Їб*нутись".

Попри обіцянки мера провести роботу з підприємцями, мешканці міста продовжують скаржитися на захаращеність вулиць, що створює як естетичний дискомфорт, так і антисанітарію.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що раніше мер Дніпра Борис Філатов заявив про існування проблеми з великою кількістю сміття у місті. За його словами на це вплинуло одразу кілька факторів, зокрема ухилянти та переселенці, яких у місті більша кількість, ніж офіційно зареєстровано.

Борис Філатов під час виступу за підсумками року підтвердив сміттєву кризу у Дніпрі. За словами міського голови на зростання кількості сміття вплинув "домашній режим" частини містян, зокрема ухилянтів від мобілізації.



